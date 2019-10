Der Turnerbund Bad Dürrheim startet mit einem neuen Volleyballangebot für Mädchen

Die Volleyballabteilung des TB Bad Dürrheim erweitert ihr Angebot. Am heutigen Freitag, 4. Oktober, geht es los. Von 15.30 bis 17 Uhr bietet Trainerin Melanie Wittenberg in der Salinensporthalle ein Volleyball-Anfängertraining für Mädchen ab der vierten Klasse an. Gesucht sind sportliche und bewegungsfreudige Mädchen, die Freude am Teamspielen mit dem Ball haben. Wer Lust hat, ist zum Schnuppertraining herzlich eingeladen.

Villinger Blockflötenensembles gibt ein Konzert in der Hirschhalde

Ein vielfältiges Programm erwartet am Samstag, 5. Oktober, ab 15 Uhr, die Zuhörer beim Konzert des Blockflötenensembles „I Flauti cantabili“ aus Villingen im Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde. Es werden Stücke aus vielen Epochen der Musikgeschichte gespielt, wie Renaissance, Barock und Gegenwart. Nicht nur Musik von zeitgenössischen Komponisten, sondern auch von gegenwärtigen Komponisten wird gespielt. Leiterin des Ensembles ist Frau Jana Dostálová. rin des Ensembles. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Warentauschtag: Tauschen und Verwerten anstatt wegschmeißen

Im Rathaus in Hochemmingen findet am Samstag, 5. Oktober, wieder ein Warentauschtag statt, teilt das Landratsamt mit. Warenannahme ist von 10 bis 11 Uhr, Warenabholung von 11 Uhr bis 13 Uhr. Bei dieser Börse tauschen gebrauchte, aber noch gut erhaltene und voll funktionsfähige Gegenstände kostenlos ihren Besitzer. Ob Kleidung, Textilien, Omas verstaubte Nähmaschine, Gebrauchsgegenstände, alte Bücher, Spielzeug. Es gibt viele Menschen, die froh sind, wenn sie diese Sachen noch weiter benutzen dürfen. Keine Anlieferung von Großmöbeln, sie werden über Informationen an der Pinnwand vermittelt. Nicht angenommen werden Elektrogroßgeräte, Computer, Nachtspeicheröfen und Matratzen sowie defekte oder verschmutzte Waren. Den Warentauschtag veranstaltet die Gymnastikgruppe Fit und Fun mit Unterstützung des Landkreises.