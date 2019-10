7000 Euro Schaden an zwei Audis nach Auffahrunfall

Rund 7000 Euro Schaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Montagabend, gegen 20.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 im Bereich des Gewerbegebietes Bad Dürrheim passiert ist. Der Fahrer eines Audis musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Autofahrer, ebenfalls mit einem Audi, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Verletzt wurde niemand, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Kurhaus: Frühkonzert mit den Swingmen und Tanztee

Im Kurhaus können die Gäste am heutigen Mittwoch, 2. Oktober, um 10.30 Uhr beim Frühkonzert Jazz vom Feinsten erleben mit den Swingmen aus Trossingen. Am Nachmittag findet dann ebenfalls im Kurhaus um 15.30 Uhr der Tanztee mit Alleinunterhalter Ernst statt.

Das Animationsteam zeigt die Musicalshow Tanz der Vampire

Anders als im Veranstaltungskalender angekündigt, findet am Donnerstag, 3. Oktober, um 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim, nicht die Aufführung des Musicals Cats statt, sondern die Musicalshow Tanz der Vampire. Das Animationsteam verwandelt sich an diesem Abend zu Vampiren und Vampirgegnern. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro erhältlich mit Gästekarte und acht Euro regulär. Kinder von sechs bis zwölf Jahren bezahlen zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips inklusive.

Ortschaftsrat Hochemmingen hat umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Hochemmingen findet statt am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses in Hochemmingen. Zu den Punkten auf der Tagesordnung gehört die Verpflichtung des Ortsvorstehers, Fragen aus der Bürgerschaft, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, Beratung von Baugesuchen, Beratung und Beschlussfassung zum Urnengrabfeld sowie Verschiedenes.