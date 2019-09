Der Pflegestützpunkt gibt Informationen in der Sprechstunde

Die nächste Sprechstunde des Pflegestützpunkts des Schwarzwald-Baar-Kreises wird am heutigen Montag, 30. September, von 14 bis 16 Uhr, im Haus des Bürgers angeboten. Der Seiteneingang ist barrierefrei zugänglich. Angehörige und Betroffene können sich über Themen zur Pflege, Betreuungsangebote und Hilfestellungen informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Beratungen sind neutral und kostenfrei.

Psychologie: Vortrag über das Thema Recht haben und langweilig sein

Der Psychotherapeut Erich Burrer spricht am Dienstag, 1. Oktober, um 18.45 Uhr, im Kurstift am Salinensee, zum Thema: „Wer immer Recht hat, langweilt uns“. Der Vortrag richtet sich an alle interessierten Personen. Der Eintritt ist frei.

Nähen, Stricken und zum Kaffee treffen im Mehrgenerationenhaus

Im Generationentreff findet am Dienstag, 1. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, der Näh- und Stricktreff „Lustiges Nähkörble“ mit Verkauf statt. Am Mittwoch, 2. Oktober, ist von 14 bis 17 Uhr das Café Mittendrin geöffnet, parallel dazu findet der Spielenachmittag von 14 bis 16 Uhr statt.

Urlaub bei der Ortsverwaltung in Öfingen

Die Ortsverwaltung von Öfingen ist Mittwoch, 2. Oktober, geschlossen. Die Sprechzeit bei Luzia Wölfle fällt am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. Oktober, aus. Die Sprechzeit am Mittwoch, 9. Oktober, bei Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser findet wie gewohnt statt.

Herbstgenuss: Die freiwillige Feuerwehr Hochemmingen feiert ihr Schlachtfest

Die freiwillige Feuerwehr Hochemmingen veranstaltet am Sonntag, 13. Oktober, in der Bergweghalle Hochemmingen, ihr bekanntes Schlachtfest. Ab 11 Uhr bekochen die Kameraden ihre Gäste mit Schlachtplatte, Bratwurst und selbst gemachtem Kartoffelbrei. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen.