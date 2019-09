Sprechstunde beim Pflegestützpunkt

Die nächste Sprechstunde des Pflegestützpunkts des Schwarzwald-Baar-Kreises wird am Montag, 30. September, von 14 bis 16 Uhr, im Haus des Bürgers angeboten. Der Seiteneingang ist barrierefrei zugänglich. Angehörige und Betroffene können sich über die Themen Pflege sowie Betreuungsangebote und Hilfestellungen informieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Beratungen sind neutral und kostenfrei.

Bläser für die Fasnet gesucht

Die Guggenmusik „Die Taktlosen“ aus Sunthausen hat vor kurzem die Proben wieder aufgenommen. Man trifft sich regelmäßig montags um 20 Uhr im Proberaum in Dachgeschoss des Rathauses in Sunthausen. Die Taktlosen spielen ausschließlich selbst arrangierte bekannte Melodien, welche ein breites Publikum an der Fasnet ansprechen und die Stimmung während der Auftritte anheizen sollen, erklärt der Verein. Das Repertoire geht hierbei von alten Größen wie Kiss und den Beatles bis hin zu aktuellen Gruppen wie den Ärzten. Derzeit zählen die Taktlosen 20 aktive Mitglieder. Verstärkung ist immer willkommen. Insbesondere werden noch Bläser gesucht für Trompete, Posaune oder Sousaphon. Wer sich interessiert, ist daher herzlich eingeladen, unverbindlich bei einer Probe hineinzuschnuppern. Weitere Informationen oder Kontakt gern auch über Facebook unter „Guggemusik Sunthausen e. V. – Die Taktlosen“.

Noch Karten für Ausflug erhältlich

Die Bad Dürrheimer Seniorentage starten mit dem Tag der Stadtverwaltung am Dienstag, 8. Oktober. Die diesjährige Ausflugsfahrt führt zum Kloster und Schloss Salem. Dort ist eine kleine Klosterführung mit ausgewählten Sehenswürdigkeiten in einem Rundgang durch sieben Jahrhunderte Architektur und Geschichte geplant. Im Anschluss daran geht es zur Erlebnisgastronomie Lochmühle in Eigeltingen zu Kaffee und Kuchen. Abfahrt ist um 12 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürrheim. Senioren aus der Ostbaar werden zuvor kostenlos mit dem Bus abgeholt. Die genauen Abfahrtszeiten können im Rathaus oder bei den Ortsverwaltungen/Service-Center Ostbaar erfragt werden. Der Eigenanteil beträgt 15 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind Busfahrt, Eintrittskarte, Klosterführung, Kaffee und Kuchen. Für den Ausflug gibt es noch Karten im Rathaus Bad Dürrheim beim Bürgerservice und über die Ortsverwaltungen und im Service-Center Ostbaar.