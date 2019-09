Verwaltungsausschuss: Neues Wasserwerk steht auf der Tagesordnung

Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses kommen am Montag, 30. September, zu einer Sitzung im Haus des Bürgers zusammen. Im Mittelpunkt stehen der Neubau des Wasserwerks und die Nachtragssatzung mit Haushaltsplan der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserwerk. Verschiedene Themen bilden den Abschluss der Sitzung, die um 17 Uhr beginnt.

Kurstift: Vortragsreihe zum Thema Demenz läuft

Das Kurstift Bad Dürrheim bietet eine Vortrags-Reihe zum Thema Demenz an. Pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz sind häufig sehr belastet. Die Kurse finden wöchentlich mittwochs von 14 bis 16 Uhr im Kurstift statt mit Pause am 30. Oktober. Es geht dabei um Themen wie rechtliche Vorsorge, herausfordernde Situationen, Pflegeversicherung und Demenz im Krankenhaus. Die Dozenten sind Sabine Hummel vom Bundesverband Gedächtnistraining, Doris Borchert vom Sozialdienst katholischer Frauen, Johanna Wetzel vom Pflegestutzpunkt Schwarzwald-Baar, Elisabeth Renkert vom DRK-Kreisverband und die Ärztin Susanne Langkau vom Schwarzwald-Baar-Klinikum. Teilnehmer melden sich an der Rezeption des Kurstifts an, Telefon 07726/ 630. Die Teilnahme an allen Terminen wird empfohlen. Der Kurs richtet sich an alle, die mit dem Thema Demenz zu tun haben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Schwarzwaldverein: Wanderung führt in die Umgebung

Zu einer Wanderung lädt der Schwarzwaldverein Mitgliedern und Gästen ein. Am Sonntag, 29. September, ist Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 10 Uhr am Wanderstüble in der Salinenstraße. Marschiert wird vom Parkplatz Obere Waldstraße in Villingen über elf Kilometer zum Uhustein und ehemaligen Gasthaus „Forelle“. Zurück geht es über Breitbrunnen zur Mittagsrast. Nach der Pause wandert die Gruppe über Salvest und Kirnacher Bahnhof zum Parkplatz. Rückkehr gegen 16 Uhr. Sabine und Jörg Dieterle begleiten die Wanderer. Es ist keine Anmeldung erforderlich.