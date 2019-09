Noch freie Plätze beim Kurs Rückenfit in Bad Dürrheim

Rückenschmerzen ade sagen und mehr rückengerechtes Verhalten im Alltag – das lernen die Teilnehmer im AOK-Aufbaukurs „Rückenfit“. Auf dem Programm stehen wirksame Übungen für zu Hause, Tipps für rückengerechtes Verhalten im Alltag und eine Anleitung zur persönlichen Entspannung, so die Ankündigung der Krankenkasse. Dieses Wissen wird vermittelt in acht Treffen, donnerstags, ab 10. Oktober, von 17 bis 18 Uhr. Für den Kurs in Bad Dürrheim sind noch Plätze frei. Treffpunkt: Physiotherapiepraxis Bank, Am Salinensee 2, Bad Dürrheim. Anmeldungen bei der AOK unter Telefon (07721) 9 95 09 15 mit Nennung der Kursnummer 50288025 oder direkt im Internet unter: www.aok-bw.de/gesundheitsangebote.

Feuerwehr und Rotes Kreuz bei großer Chlorgasübung am Solemar

Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim lässt am Samstag, 28. September, im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar eine Feuerwehr- und Chlorgasübung durchführen. Nach Auslösen des Probealarms gegen 14 Uhr, rücken Feuerwehr und Rotes Kreuz aus, um einen Brandfall zu üben. Der Bäderbetrieb ist davon nicht betroffen, da ein Brand im Blockheizkraftwerk des Technikraums im Untergeschoss des Solemar simuliert wird. Es besteht keine Gefährdung für Gäste, Anwohner und Mitarbeiter. Die Übung dient dem Ablauftraining und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Bad Dürrheim, dem Roten Kreuz und den Mitarbeitern des Solemars, heißt es in der Ankündigung.

Skigymnastik: Neuer Kurs des Schwimm- und Ski-Clubs

Unter der Leitung von Tobias Hall startet der Schwimm- und Ski-Club (SSC) Bad Dürrheim wieder seine Skigymnastik für Jedermann in der Oskar-Grießhaber-Halle. Die Skigymnastik findet statt zehn Mal ab Mittwoch, 9. Oktober, von 20 bis 21 Uhr. Die Kosten betragen für Mitglieder 25 Euro und für Nichtmitglieder 35 Euro. Anmeldungen bitte bei Volker Weiß, Telefon (07726) 67 11 oder per E-Mail: volker.weiss@ssc-badduerrheim.de.