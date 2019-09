Ein buntes Programm an zwei Tagen beim Biesinger Dorffest

Das Biesinger Dorffest findet am kommenden Wochenende auf dem Festplatz bei der alten Schule statt. Es geht los am Samstag, 28. September, ab 17 Uhr. Es gibt Dünne aus dem Biesinger Backhiesle. Der Sonntag, 29. September, startet um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche, anschließend folgt der Flohmarkt bei der Kirche und in der Kirche eine Ausstellung. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Oberbaldingen zum Frühschoppen auf. Neben Gegrilltem wird auch Schlachtplatte serviert. Von 14 bis 16 Uhr finden Kinderaktionen am Festzelt statt durch die Teams von Kindergarten und den Krabbelkäfern, um 15 Uhr beteiligt sich der Spielmannszug an der musikalischen Unterhaltung.

Bürger können bei Landrat Sven Hinterseh vorsprechen

Die nächste Bürgersprechstunde bei Landrat Sven Hinterseh wird am Mittwoch, 2. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, angeboten, teilt das Landratsamt mit. Im Dienstzimmer im Landratsamt, Am Hoptbühl, können die Bürgerinnen und Bürger des Schwarzwald-Baar-Kreises ihre Anliegen persönlich vortragen. Eine Anmeldung ist notwendig. Diese werden von Martina Kleiser entgegengenommen, Telefon (07721) 9 13 70 20 oder per E-Mail: Sekretariat-landrat@lrasbk.de.

Ökumenisches Gemeindefest beider Kirchen zu Erntedank

Zu einem ökumenischen Gottesdienst und Gemeindefest laden die evangelische und katholische Kirchengemeinde am Sonntag, 6. Oktober, ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Kirche St. Johann. Mitgestaltet wird die Feier zu Erntedank von den Kindern der katholischen und evangelischen Kindergärten. Im Anschluss daran sind die Besucher zum gemütlichen Beisammensein mit einem buntem Programm im Pfarrsaal willkommen. Für die Kinder wird eine Spieleolympiade auf dem Schulhof angeboten und es gibt Mal- und Bastelangebote. Es wird eine Salatbar geben und ein Grillwagen ist vor Ort. Eine Kaffeestube und eine Spielecke für Kleinkinder werden sich in der Mensa der Grundschule befinden.