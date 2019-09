Polizei sucht Zeugen: Autos aufgebrochen und Fahrräder gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Hotels am Salinensee zwei dort von Touristen abgestellte Vans aufgebrochen und aus den Fahrzeugen hochwertige Fahrräder gestohlen. An den beiden Vans mit Schweizer Kennzeichen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und über diese die seitliche Schiebetüre geöffnet. In einem der Fahrzeuge befand sich ein schwarz-gelbes Rennrad des Typs Scott Plasma 3 im Wert von mehreren tausend Euro. Aus dem anderen Van erbeuteten die Täter ebenfalls ein hochwertiges Rennrad sowie Fahrrad-Laufräder der Marke Lightweight. Für den Abtransport der Fahrräder und des Zubehörs müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei Bad Dürrheim hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise, Telefon (07726) 93 94 80.

Ortsvorsteher Jürgen Schwarz wird verpflichtet

Der alte und neue Ortsvorsteher Jürgen Schwarz wird bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats am heutigen Dienstag, 24. September, um 20 Uhr, im Rathaus verpflichtet. Weitere Themen sind die Vorstellung der Planung der Renaturierung Kötach durch das Donaueschinger Umweltbüro und die Versetzung oder Neuerrichtung von Straßenlaternen bei der Kirche, ein Antrag für einen Fußgängerweg in der Villinger Straße bei der Kirche und die Verlegung der Glocke von der Friedhofskapelle in den Kirchturm.

Musicalshow mit dem Animationsteam im Kurhaus

Das Animationsteam der Stadt zeigt am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr, im Kurhaus, die Musicalshow „Mammamia“. Karten gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte, acht Euro regulär. Kinder von sechs bis zwölf Jahren bezahlen zwei Euro und erhalten eine Tüte Chips inklusive.

Eine Übung der freiwilligen Feuerwehr an der katholischen Kirche

Die freiwillige Feuerwehr wird am Mittwoch, 2. Oktober, ab 20 Uhr eine Feuerwehrübung an der Pfarrkirche St. Johann in Bad Dürrheim abhalten.

Benefizkonzert: Gemeindechor Cantabile singt in Biesingen

Ein Benefizkonzert veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Oberbaldingen am Sonntag, 13. Oktober. Der Gemeindechor Cantabile präsentiert sein Repertoire unter dem Motto „Musik für die Seele“ mit Beginn um 19 Uhr. Zwischen den Liedern trägt Martina Obermayer besinnliche Texte vor. Die Spenden kommen der Renovierung der Kirche in Oberbaldingen und dem Kinderwaisenhaus in Jujuy, Argentinien, zugute.