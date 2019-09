Die nächste Wanderung des Schwarzwaldvereins geht in die Umgebung

Zu einer Wanderung mit Mitgliedern und Gästen lädt der Schwarzwaldverein am Sonntag, 29. September, ein. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr am Wanderstüble in der Salinenstraße. Marschiert wird vom Parkplatz Obere Waldstraße in Villingen über 11 Kilometer zum Uhustein und ehemaligen Gasthaus Forelle. Zurück geht es über Breitbrunnen zur Mittagsrast. Nach der Pause wandert die Gruppe über Salvest und den Kirnacher Bahnhof zum Parkplatz. Die Rückkehr ist gegen 16 Uhr geplant. Sabine und Jörg Dieterle begleiten die Wanderer und organisieren die Tour. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Beim Verwaltungsausschuss steht das neue Wasserwerk auf der Agenda

Das neue Wasserwerk ist Thema bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag, 30. September, um 18 Uhr. Weiter geht es um die Nachtragssatzung mit Haushaltsplan der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserwerk für 2019. Sitzungsbeginn ist um 17 Uhr im Haus des Bürgers.

Bürger können ihre Anliegen bei Landrat vorbringen

Die nächste Bürgersprechstunde bei Landrat Sven Hinterseh wird am Mittwoch, 2. Oktober, von 16 Uhr bis 19 Uhr angeboten. Dabei haben die Bürger des Schwarzwald-Baar-Kreises die Möglichkeit, ihre Anliegen persönlich vortragen. Eine Anmeldung ist notwendig und wird von Martina Kleiser unter Telefon (07721) 9 13 70 20 oder per E-Mail an Sekretariat-landrat@lrasbk.de angenommen.

Die katholische und evangelische Kirche feiern gemeinsam Erntedank

Zu einem ökumenischen Gottesdienst und Gemeindefest laden die evangelische und katholische Kirchengemeinde am Sonntag, 6. Oktober, ein. Beginn ist um 10 Uhr in der Kirche St. Johann. Mitgestaltet wird die Feier von beiden Kindergärten. Im Anschluss daran ist zum gemütlichen Beisammensein mit Programm im Pfarrsaal eingeladen.