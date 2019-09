Chlorgasübung: Feuerwehr und Rotes Kreuz üben Notfall im Solemar

Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim lässt am Samstag, 28. September, im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar eine Feuerwehr- und Chlorgasübung durchführen. Nach Auslösen des Probealarms gegen 14 Uhr, rücken die Feuerwehr und das Rote Kreuz aus, um einen Brandfall zu üben. Der Bäderbetrieb ist davon nicht betroffen, da ein Brand im Blockheizkraftwerk des Technikraums im Untergeschoss des Solemars simuliert wird. Es besteht keine Gefährdung für Gäste, Anwohner und Mitarbeiter. Die Übung dient dem Ablauftraining der Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Bad Dürrheim, dem Roten Kreuz und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Solemars Bad Dürrheim, teilt die Kur-und Bäder GmbH mit.

VdK-Sozialverband: Sozialrechtsreferent gibt Informationen

Der Sozialverband VdK Bad Dürrheim lädt ein zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 1. Oktober, um 16 Uhr, in der Clublounge im Kurhaus in Bad Dürrheim. Behandelt werden die Fragen: Wer ist der VdK?, Was macht der VdK?, Was habe ich für Vorteile als VdK-Mitglied?. Redner ist der Sozialrechtsreferent Volker Benzing der VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH aus Villingen-Schwenningen. Bürgermeister Jonathan Berggötz wird die Anwesenden begrüßen. Mitglieder, Freunde und Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Nachbarschaftshilfe: Neue Kurse für Betreuung in der häuslichen Altenpflege

Der Nachbarschaftshilfeverein veranstaltet wieder eine 18-teilige Schulung, die von der Landfrauenbewegung der Erzdiözese Freiburg gemeinsam mit der AOK-Pflegekasse für Helfer des Vereines angeboten wird. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Die Qualifizierung besteht aus drei Modulen, zu je sechs Abenden. Teil 1: Der Mensch im Alter, Anthropologische, soziale und theologische Aspekte. Teil 2: Häusliche Krankenpflege, Der Kranke und seine Umgebung, Einführung in die Kinästhetik. Teil 3: Grundlagen der Betreuung älterer Menschen, Notfallmedizin, Ernährung im Alter, gesetzliche Möglichkeiten der Hilfe. Die Kurse beginnen am 10. Oktober, die Teilnehmer erhalten zum Abschluss eine Teilnahmebestätigung. Anmeldungen bei messmer-heinz@t-online.de