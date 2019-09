Frohe Kunde: Bürgermeister Jonathan Berggötz heiratet und kriegt Nachwuchs

Bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag teilte Bürgermeister Jonathan Berggötz – „aufgrund der vielen Nachfragen, wann seine Partnerin endlich nach Bad Dürrheim ziehen würde“, wie er scherzhaft bemerkte – mit, dass Angelika Lorenz definitiv zum 1. Januar 2020 neue Bürgerin Bad Dürrheims sein werde. Außerdem habe er sich verlobt und „dementsprechend ist meine Verlobte schwanger“. Das Paar wolle noch in diesem Jahr heiraten. Der Nachwuchs wird Anfang März 2020 erwartet. Der Gemeinderat quittierte diese guten Nachrichten mit herzlichem Applaus.

Bei Kollision mit Fahrrad wird eine Fußgängerin schwer verletzt

Am vergangenen Donnerstagmittag wurde auf dem Fuß- und Radweg neben der Kreisstraße zwischen Bad Dürrheim und Biesingen eine Fußgängerinvon einem Fahrrad angefahren. Die 65-jährige Frau war mit Bekannten auf dem Fuß- und Radweg unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Luisenstraße kam von hinten ein Fahrrad, dessen Fahrerin die Gruppe passieren wollte. Sie machte durch Rufen auf sich aufmerksam und fuhr links an dem Trio vorbei. Plötzlich machte die Fußgängerin einen Schritt nach links, direkt vor das Fahrrad der jungen Frau. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden, Radfahrerin und Fußgängerin stürzten. Dabei verletzte sich die 65-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung ins Krankenhaus. Die 23-jährige Radfahrerin blieb unverletzt.

Katholische Kirchengemeinde feiert das Patrozinium in der Gemeinde St. Mauritius

Die katholische Kirchengemeinde Bad Dürrheim informiert, dass am Sonntag, 22. September, das Patrozinium in Sunthausen St. Mauritius stattfindet. Aus diesem Grund wird es am heutigen Samstag, 21. September, in Bad Dürrheim St. Johann, in Hochemmingen St. Peter und Paul und in Unterbaldingen St. Gallus, jeweils nur um 18.30 Uhr eine Vorabendmesse zum Sonntag geben, aber keinen Sonntagsgottesdienst. Am Sonntag, 22. September, wird die Seelsorgeeinheit gemeinsam in Sunthausen um 10 Uhr das Patrozinium in St. Mauritius feiern. Das Gemeindebusle werde am Sonntag um 9.30 Uhr am Pfarrsaal in Bad Dürrheim losfahren. Um 9.40 Uhr bei eine Zustiegsmöglichkeit in Hochemmigen an der Kirche gegeben.

Beim Landfrauenverein Unterbaldingen sind neue Mitturnerinnen herzlich willkommen

Die Gymnastikgruppe des Landfrauenvereins Unterbaldingen trifft sich regelmäßig jeden Dienstagmorgen um 9.30 Uhr im Landfrauenheim zur Gymnastikgruppe unter der Leitung von Christa Strobel. Die Frauengruppe hat noch Platz und würde sich deshalb über neue Mitturnerinnen sehr freuen. Nähere Informationen gibt es bei Heidi Baumann, Telefon (7706) 91 93 93.