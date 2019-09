Durch den Riderman sind ab dem heutigen Donnerstrag Straßen gesperrt und Bushaltestellen verlegt

Aufgrund der bevorstehenden Veranstaltung ist ab dem heutigen Donnerstag, 19. September, ab 17 Uhr, bis Sonntag, 22. September, 20 Uhr der gesamte Parkplatz Stadtmitte sowie die Salinenstraße gesperrt, teilt die Kur- und Bäder GmbH mit. Die Sperrung beginnt ab dem Rössle-Kreisel und führt bis zur Einmündung des Minara-Parkplatzes. Die Anfahrt über die Salinenstraße zum Minara-Parkplatz ist wie gewohnt möglich. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Haltestelle Busbahnhof kann ebenfalls in der genannten Zeit nicht angefahren werden und wird deshalb an die Haltestelle Schulstraße verlegt. Die Ostbaar ist während des Wochenendes über die Rufbuszentrale Südbaden-Bus GmbH zu erreichen. Die Schulbusse fahren am Freitag in Richtung Ostbaar nach der sechsten Stunde wie gewohnt. Der Bad Dürrheimer Wochenmarkt findet wie gewohnt am Freitag, 20. September, von 7 bis 12 Uhr statt. Für gehbehinderte Besucher des Wochenmarktes werden Parkplätze im Bereich des ehemaligen Busbahnhofes, vorrätig gehalten. Die übrigen Markt- und Rathausbesucher müssen ebenfalls auf die Parkplätze am Minara ausweichen.

Das Heimatmuseum ist am Wochenende geschlossen

Aufgrund des Ridermans am kommenden Wochenden bleibt das Heimatmuseum am Busbahnhof am Sonntag, 22. September, geschlossen, teilt der Heimatverein mit.

Der Männergesangverein startet mit den Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert 2020

Der Männerchor startet in die Vorbereitung des gemeinsamen Frühjahrswunschkonzertes mit dem Musikverein Sunthausen nächstes Jahr. Wie seit vielen Jahren, sind auch für dieses Projekt alle singbegeisterten Männer eingeladen, die sich dem Sunthausener Chor als Projektsänger anschließen möchten. Der Chor startet am Montag, 30. September, mit den Proben für dieses Konzert unter dem Motto „Italienische Nacht“. Unverbindliche Informationen gibt es beim Vorsitzenden Lothar Gail, Telefon 0171-8 29 18 42, oder unter www.mgvsunthausen.de.