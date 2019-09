Der Bürgerservice ist donnerstags mittags nicht geöffnet

Der Bürgerservice bleibt aus organisatorischen Gründen jeden Donnerstag ab 12.30 Uhr geschlossen. Geöffnet hat die Einrichtung montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 17.45 Uhr sowie donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Dies teilt die Verwaltung mit.

Eltern organisieren den Kleiderbasar in Unterbaldingen

Auch in diesem Jahr richten die Eltern des Kindergartens St. Josef aus Unterbaldingen wieder den Kleiderbasar aus. Termin hierfür ist am Samstag, 5. Oktober, in der Ostbaarhalle. Kaffee und Kuchen werden während der Verkaufsaktion von 14 bis 16 Uhr angeboten, ebenso eine Kinderbetreuung. Wer selber etwas verkaufen möchte, kann bei Miriam Moser unter der Telefon (07706) 92 39 26, Renate Renn (07706) 3 49 09 48 oder bei Nadine Messmer (07706) 91 93 86 einen Tisch gegen eine Gebühr von fünf Euro reservieren.

Im Ortschaftsrat Oberbaldingen sprechen die Räte über die Farbe für die Halle

Oberbaldingen (ara) Zur nächsten öffentlichen Sitzung kommt der Ortschaftsrat aus Oberbaldingen am Montag, 23. September, im Rathaus zusammen. Nach Fragen der Einwohner geht es weiter mit der Vorstellung des Farbkonzeptes für die neue Halle und Informationen aus der Verwaltung. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Bei der Sitzung in Unterbaldingen wird Ortsvorsteher Jürgen Schwarz wird verpflichtet

Der alte und neue Ortsvorsteher von Unterbaldingen, Jürgen Schwarz, wird bei der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats am Dienstag, 24. September, um 20 Uhr, im Rathaus verpflichtet. Weitere Themen der Tagesordnung sind die Vorstellung der Planung der Renaturierung Kötach durch das Donaueschinger Umweltbüro und die Versetzung oder Neuerrichtung von Straßenlaternen bei der Kirche. Zur Diskussion steht der Antrag für einen Fußgängerweg in der Villinger Straße bei der Kirche und die Verlegung der Glocke von der Friedhofskapelle in den Kirchturm.