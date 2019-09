Gemütliches Seniorentreffen für Leute Sechzig Plus

Der nächste Seniorennachmittag „Sechzig Plus“ findet am Donnerstag, 19. September, um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Oberbaldingen statt. Unterhaltung zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen steuern die Kinder des Trachtenvereins Bad Dürrheim bei.

Sprechstunde der städtischen Behindertenbeauftragten – „Miteinander stark und mobil sein“ ist das Motto

Zur nächsten öffentlichen Sprechstunde der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten der Stadt Bad Dürrheim am Donnerstag, 19. September, um 14.30 Uhr, im Bistro Matisse ist wieder herzlich eingeladen. Es gibt viele Gesprächsthemen, zum Beispiel den „inklusiven Riderman“, kündigt Inge Teichert an. Weitere Themen sind die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am alltäglichen Leben und Berührungsängste, die Menschen mit und ohne Beeinträchtigung im Umgang miteinander haben. Inge Teichert, Behindertenbeauftragte der Stadt Bad Dürrheim, ist erreichbar unter Telefon (07726) 3 89 12 45 oder E-Mail: teichertinge@web.de.

Viele Themen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates Bad Dürrheim findet am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr, im Friedrich-Arnold-Saal im Haus des Bürgers, statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verpflichtung neuer Gemeinderäte, das Ausscheiden von Günter Tschida, die Besetzung der Ausschüsse, die Sanierung der Salinen-Sporthalle, der Bebauungsplan Mittelberg in Sunthausen, ein Antrag der Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) auf Teilnahme am Aktionsprogramm sichere Straßenquerung.

Der diesjährige Herbstbasar der Jugendabteilung des FC Hochemmingen fällt aus

Der Herbst-/Winter-Basar fällt aufgrund von Renovierungsarbeiten in der Gemeindehalle aus, teilt die Jugendabteilung des Fußballclubs Hochemmingen mit. Der Termin für den Frühjahr-/Sommer-Basar werde rechtzeitig bekannt gegeben.