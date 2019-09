Beim Herbstfest des Gesangvereins Unterbaldingen ist heute Kinder- und Seniorenmittag

Das Herbstfest des Gesangvereins Unterbaldingen geht am heutigen Montag, 16. September, in die zweite Runde. Um 15 Uhr beginnt der große Kinder-Spiele- und Senioren-Nachmittag mit der umfangreichen Tombola. Ab 18 Uhr gibt es das Handwerkervesper und das „Duo Kaltenbrunn“ tritt live auf. Der Eintritt ist frei.

Nachbarschaftshilfe bietet Vortrag über Validation bei Demenzkranken an

Der Nachbarschaftshilfeverein vermittelt auch Helfern und Einsatzleitern des Vereines Hintergrundwissen für das Gelingen in der Arbeit mit desorientierten Menschen. Denn man geht davon aus, dass desorientierte Menschen danach streben, die unerledigten Aufgaben ihres Lebens noch aufarbeiten zu müssen. Eine besondere Kommunikationsform ist da das Validieren. Diese Art der Vorgehensweise ist von einer akzeptierenden, nicht korrigierenden Sprache geprägt, die die Bedürfnisse des betroffenen Menschen zu verstehen und zu spiegeln versucht. Der Vortrag zu diesem Thema findet statt am Freitag, 20. September, um 19.00 Uhr im Bürgersaal im Rathaus. Anmeldungen unbedingt an Heinz Messmer, messmer-heinz@t-online.de.

Die katholische Kirche feiert das Patrozinium in der Gemeinde St. Mauritius

Die katholische Kirchengemeinde Bad Dürrheim informiert, dass am kommenden Wochenende das Patrozinium in Sunthausen St. Mauritius stattfindet. Aus diesem Grund wird es am Samstag, 21. September in Bad Dürrheim St. Johann, Hochemmingen St. Peter und Paul und Unterbaldingen St. Gallus, jeweils um 18.30 Uhr eine Vorabendmesse zum Sonntag geben, aber keinen Sonntagsgottesdienst. Am Sonntag, 22. September wird die Seelsorgeeinheit gemeinsam in Sunthausen um 10 Uhr das Patrozinium in St. Mauritius feiern. Wer eine Mitfahrgelegenheit nach Hochemmingen benötigt, kann sich im Pfarrbüro melden unter (07726) 93 87 40. Das Gemeindebusle würde am Sonntag um 9.30 Uhr am Pfarrsaal losfahren. 9.40 Uhr wäre eine Zustiegsmöglichkeit in Hochemmigen an der Kirche gegeben.