Faire Woche – der faire Filmabend findet nicht statt

Der für Sonntag, 15. September, geplante faire Filmabend im katholischen Pfarrsaal wird nicht stattfinden, teilt Pastoralreferent Josef Hofmann mit.

Die nächste Wanderung des Schwarzwaldvereins führt auf die Albhochfläche

Die Wanderung des Schwarzwaldvereins am kommenden Sonntag, 15. September, führt auf die Albhochfläche. Busabfahrt am Busbahnhof ist um 8.55 Uhr, am Adlerplatz fünf Minuten später. Die 13 Kilometer lange Tour (kann auf 10,5 Kilometer abgekürzt werden) startet in Lenningen-Schopfloch am Harpprechthaus und geht über das Hasental nach Donnstetten. An der Sommerrodelbahn vorbei geht es hoch zum Römerstein, wo Mittagsrast eingelegt wird, danach gelangt die Gruppe zum Skigebiet Pfulb. Wer abkürzen möchte, läuft hier direkt zum Gasthaus „Sommerberg“ zur Schlusseinkehr. Der Rest wandert zurück zum Ausgangspunkt und kommt mit dem Bus zum Gasthaus. Die Rückkehr ist für 19.30 Uhr geplant. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen bis Freitag, 13. September, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Wanderführer sind Ulla und Reinhard Lucht.

Vortrag des Malteser Hilfsdienstes zum Umgang mit Demenz bei Angehörigen

Wenn ein geliebter Mensch sich demenziell verändert, stellt das für Angehörige eine besondere Herausforderung dar. Bei dem Vortrag „Zwischen Stolz und Vorurteil – Wie gehe ich damit um, wenn mein Angehöriger sich verändert?“ werden schwierige Symptome und Alltagsituationen dargestellt und mögliche Lösungsansätze geboten. Hintergrundwissen und Impulse können den Alltag für alle Beteiligten positiver gestalten. Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten. Er findet statt am heutigen Donnerstag, 12. September, um 18.30 Uhr, im Generationentreff Lebenswert, Viktoriastraße 7. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Dozentinnen. Der Eintritt ist frei.