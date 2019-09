Die Schüler der Grund- und Werkrealschule starten an verschiedenen Tagen in das neue Schuljahr

Der Schuljahresbeginn für alle Schüler der Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 ist am heutigen Mittwoch, 11. September, um 8.40 Uhr, Unterrichtsende ist dann um 12.15 Uhr. Bis zum Freitag, 20. September, findet noch kein Ganztagsbetrieb statt, teilt die Grund- und Werkrealschule mit. Das Mittagessen und die Betreuung durch Mariahof bis 14.30 Uhr finden jedoch statt. Für die Klasse 5 beginnt der Unterricht am Donnerstag, 12. September, um 8.40 Uhr mit einer kleinen Begrüßungsfeier. Die neuen Erstklässler werden am Montag, 16. September, um 14.30 Uhr, mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche begrüßt. Im Anschluss daran, etwa 15 Uhr, findet in der Oskar-Grieshaber-Halle die Einschulungsfeier statt.

Der SSC Bad Dürrheim bringt Kindern Schwimmen bei

Der Schwimm- und Ski-Club (SSC) bietet ab Samstag, 28. September, einen Schwimmkurs über 18 Stunden für Kinder ab fünf Jahre an. Da das Minara wegen Sanierung geschlossen ist, findet dieser Schwimmkurs im Lebenshilfebad in Schwenningen statt. Die Kinder werden spielerisch ans Schwimmen herangeführt und erlernen Wasserlagen wie Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen. Informationen und Anmeldung unter www.ssc-badduerrheim.de.

Eltern des Kindergartens organisieren wieder den jährlichen Kleiderverkauf

Der alljährliche Kleiderbasar des Kindergartens St. Josef in Unterbaldingen findet statt am Samstag, 5. Oktober. Er wird wie immer von den Eltern des Kindergartens Unterbaldingen in der Ostbaarhalle veranstaltet. Von 14 bis 16 Uhr kann ausgelassen und ausgiebig gestöbert und bei Kaffee und Kuchen verweilt werden. Für die Kleinen steht eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Wer lieber selbst mitwirken möchte, indem er Gebrauchtes verkauft (auch Spielzeug kann angeboten werden), kann sich telefonisch einen Tisch reservieren bei: Miriam Moser, Telefon (07706) 92 39 26, Renate Renn (07706) 3 49 09 48 oder Nadine Messmer (07706) 91 93 86. Die Tischgebühr beträgt fünf Euro.