Hoher Blutdruck als Risikofaktor ist Thema bei der letzten Veranstaltung der Deutschen Hochdruckliga in diesem Jahr

Letztmalig findet 2019 eine Veranstaltung der Deutschen Hochdruckliga statt, am Donnerstag, 12. September, um 16 Uhr, in der Schlossklinik Sonnenbühl. Der Kardiologe Hans-Jürgen Lieschke spricht zum Thema „Die Volkskrankheit hoher Blutdruck- ein Risikofaktor für Schlaganfall und Bluthochdruck bei 20 Millionen Deutschen – ein Update“. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Malteser Hilfsdienst lädt ein zum Vortrag über Umgang mit Demenz bei Angehörigen

Wenn ein geliebter Mensch sich demenziell verändert, stellt das für nahestehende Angehörige eine besondere Herausforderung dar. Bei dem Vortrag „Zwischen Stolz und Vorurteil – Wie gehe ich damit um, wenn mein Angehöriger sich verändert?“ werden schwierige Symptome und Alltagsituationen in der Demenz dargestellt und mögliche Lösungsansätze geboten. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit für einen persönlichen Austausch mit den Dozentinnen. Der Vortrag richtet sich an alle Interessierten und findet statt am Donnerstag, 12. September, um 18.30 Uhr, im Generationentreff Lebenswert, Viktoriastraße 7. Der Eintritt ist frei.

Informative Hecken- und Streuobstwanderung mit Naturschutzexperten

Die Projektgruppe „Bad Durrheim bluht auf“ ladt am Freitag, 13. September, alle interessierten Bürger und auch Urlaubsgäste zu einer Hecken- und Streuobstwanderung unter fachkundiger Begleitung ein. Die Naturschutzexperten Stefan Walther vom Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald- Baar und Kathrin Schwab vom Umweltburo Donaueschingen werden durch die Heckenlandschaft sudlich von Ofingen fuhren und dabei die Bedeutung von Hecken und Streuobstflachen fur den Erhalt von Artenvielfalt und das Landschaftsbild aufzeigen. Auch werden Fragen zur Bewirtschaftung und Pflege erlautert. Treffpunkt zur 1,5 bis zweistündigen Wanderung ist der Parkplatz vor der Osterberghalle in Ofingen. Es geht los um 17 Uhr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Festes Schuhwerk wird empfohlen.