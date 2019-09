Polizei sucht Zeugen – Toyota auf Parkplatz mutwillig beschädigt

Bereits am vergangenen Montag, 2. September, wurde auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes Kaufland, in der Dieselstraße, ein Toyota Auris auf der Fahrerseite erheblich zerkratzt. Der Sachschaden ist beträchtlich und beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürrheim erbittet Hinweise, Telefon (07726) 93 94 80.

Die nächste Wanderung des Schwarzwaldvereins führt auf die Albhochfläche

Die Wanderung des Schwarzwaldvereins am kommenden Sonntag, 15. September, führt auf die Albhochfläche. Busabfahrt am Busbahnhof ist um 8.55 Uhr, am Adlerplatz fünf Minuten später. Die 13 Kilometer lange Tour (kann auf 10,5 Kilometer abgekürzt werden) startet in Lenningen-Schopfloch am Harpprechthaus und geht über das Hasental nach Donnstetten. An der Sommerrodelbahn vorbei geht es hoch zum Römerstein, wo Mittagsrast eingelegt wird, danach gelangt die Gruppe zum Skigebiet Pfulb. Wer abkürzen möchte, läuft hier direkt zum Gasthaus Sommerberg zur Schlusseinkehr. Der Rest wandert zurück zum Ausgangspunkt und kommt mit dem Bus zum Gasthaus. Die Rückkehr ist für 19.30 Uhr geplant. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen bis Freitag, 13. September, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Wanderführer sind Ulla und Reinhard Lucht.

Die Bewerbungsfrist für den Christkindlemarkt 2019 läuft diese Woche ab

Am ersten Adventswochenende findet der alljährliche Christkindlemarkt mit seinen vielen Attraktionen in Bad Dürrheim statt. Sich bewerben und teilnehmen kann jeder, der Waren anbietet, die dem Charakter des Weihnachtsmarktes entsprechen, so die Stadtverwaltung. Das hierzu erforderliche Bewerbungsformular kann von der Internetseite www.bad-duerrheim.de heruntergeladen, oder bei der Stadtverwaltung, Luisenstraße 4, Bad Dürrheim, Frau Glunz, Telefon (07726) 66 62 23 angefordert werden. Anmeldeschluss ist der 13. September.