Klavierkonzert bietet eine Tasten-Reise von Wien nach Russland

Die nächste Veranstaltung in der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ steht an. Mit dem Konzertpianisten Mikhail Mordvinov führt die Tasten-Reise von Wien nach Russland. Sein diesjähriges Programm „Nicht nur für Elise“ sei eine echte Schatzkiste funkelnder Preziosen, heißt es in der Ankündigung. Mit Beethoven und Schubert geht es nach Wien, im Klangkosmos von Tschaikowsky und Rachmaninow erhalte die russische Seele ihren Raum. Das Konzert findet statt am heutigen Samstag, 7. September, um 17 Uhr, im Haus des Gastes, Luisenstraße 7, in Bad Dürrheim. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Studenten bezahlen 15 Euro und für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Haus des Gastes, Telefon (07726) 66 62 66 und an der Abendkasse.

Der Peru-Tag läutet die bundesweite Aktionswoche ein

Die faire Woche in Bad Dürrheim beginnt am heutigen Samstag 7. September, mit dem Peru-Tag. Diese kleine, aber feine Hausmesse findet im Pfarrsaal der katholischen Kirche in Bad Dürrheim statt. Rina Gurtner kommt aus Peru und stellt an diesem Nachmittag von 14 bis 17 Uhr fair gehandelte Produkte aus Peru vor. Unter anderem hat sie Bekleidung, Schmuck und typische peruanische Weihnachtsdekoration dabei. Selbstverständlich steht sie auch für Fragen rund um Peru, den fairen Handel und ihre Produkte zur Verfügung. Die Faire Woche läuft bis zum 17. September. Sie wird von der Fair-Trade-Steuerungsgruppe der Stadt organisiert.

Der TuS Oberbaldingen bietet im September einen neuen Kurs an

Ab Montag, 16. September, startet von 20.30 bis 21.30 Uhr beim TuS Oberbaldingen ein neuer Kurs „Bauch Beine Po“ unter der Leitung von Aerobic-Trainerin Tanja Keller-Lachmann. Alle Sportbegeisterten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen. Aufgrund der Hallensituation in Oberbaldingen findet der Kurs weiterhin in der Halle in Sunthausen statt. Weitere Informationen folgen in der ersten Sportstunde.