Spaß für Kinder beim Puppentheater mit Lukas und Jim Knopf

Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt kämpfen am heutigen Freitag, 6. September, um 15 Uhr, im Puppentheater Lukas und Jim Knopf tapfer gegen die Piraten „Die Wilde 13“. Die Aufführung ist geeignet für Kinder ab vier Jahren, sie findet im Kurstift am Salinensee statt. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Stilecht werden Popcorn und Getränke dazu verkauft.

Gemütlicher Monatshock für Mitglieder und Gäste beim Schwarzwaldverein

Das Vereinsheim des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim, in der Salinenstraße 6, öffnet am heutigen Freitag, 6. September, wieder zum Monatshock seine Türen. Sowohl Mitglieder als auch Gäste sind herzlich eingeladen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Wie immer ist die Speise- und Getränkekarte bestens bestückt, heißt es in der Ankündigung.

Neue Ausstellung mit Ingrid Winterhalter in der Hirschhalde

Im Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde findet am heutigen Freitag, 6. September, um 14.30 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Rückblick“ mit Bildern von Ingrid Winterhalter statt. Die Bad Dürrheimerin präsentiert einen Rückblick ihres Schaffens. Folgende Techniken werden ausgestellt: Aquarelle, Pastelle, Acrylbilder, Zeichnungen und Material-Mix auf Leinwand. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage durch die Harfenistin Stefanie Kirner. Die Ausstellung kann täglich von 9 bis 18 Uhr kostenfrei besichtigt werden.

Neuer Ortsvorsteher von Biesingen wird vereidigt

Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause kommt der Biesinger Ortschaftsrat am heutigen Freitag, 6. September, zusammen. Im Mittelpunkt steht die Vereidigung des Ortsvorstehers sowie Fragen der Einwohner. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr im Bürgersaal.

Tennisclub Öfingen lädt ein zum Jedermann-Turnier

Der Öfinger Tennisclub feiert seinen 40. Geburtstag und veranstaltet am Samstag, 14. September, ein Jedermann-Turnier. Gespielt wird ab 11 Uhr. Die offizielle Feier mit Sektempfang und Ansprache beginnt um 17 Uhr. Der gemütliche Ausklang findet im Anschluss statt. Für das Turnier werden die Anmeldungen beim Verein angenommen.

Vortrag über Gefühle als Quelle des Lebens

Der Arzt und Psychotherapeut Erich Burrer spricht am Dienstag, 10. September, in der Klinik Limberger, Hammerbühlstraße 5, in einem öffentlichen Vortrag für alle Interessierten über das Thema „Gefühle sind die Quelle des Lebens. Ohne sie ist jede Begegnung leblos“. Beginn ist um 18.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.