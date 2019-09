von SK

Bilder-Vortrag über Kapstadt und Südafrika im Kurstift am Salinensee

Das Kurstift Bad Dürrheim lädt am heutigen Donnerstag, 5. September, um 16 Uhr, bei freiem Eintritt, zu einem öffentlichen Reise-Vortrag ein. Jörg Schuler berichtet von Kapstadt – der Stadt der Städte auf dem afrikanischen Kontinent. Die Zuhörer erwarte ein bildgewaltiger Streifzug quer durch eine der schönsten und interessantesten Städte der Welt sowie eine fotografische Wanderung über Kapstadts Denkmal, den Tafelberg, mit Ausblick über die herrlichen Strände am Atlantischen Ozean, so die Ankündigung.

Das Sommerferienende naht – heute Abschlussfest der Sommerwerkstatt

Mit dem nahen Ende der Sommerferien endet auch bald das Sommerferienprogramm der Stadt. Am heutigen Donnerstag, 5. September, ist herzlich zum Abschlussfest der Sommerwerkstat,t ab 14 Uhr, an die Realschule am Salinensee eingeladen. Für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt, so die Ankündigung der Stadtjugendpflege.

Der SSC Bad Dürrheim bringt Kindern das Schwimmen bei

Der Schwimm- und Ski-Club (SSC) bietet ab Samstag, 28. September, einen Schwimmkurs über 18 Stunden für Kinder ab fünf Jahre an. Das das Minara wegen Sanierung geschlossen ist, findet dieser Schwimmkurs im Lebenshilfebad in Schwenningen statt. Die Kinder werden spielerisch ans Schwimmen herangeführt und erlernen Wasserlagen wie Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen. Informationen und Anmeldung unter www.ssc-badduerrheim.de.

Schulanfang und Einschulungsfeier an der Ostbaarschule

Für die Erstklässler der Ostbaarschule findet am Samstag, 14. September, zunächst um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Gemeindehaus statt. Anschließend ist um 10.15 Uhr in der Aula die Einschulungsfeier. Der Unterricht der Klassen zwei bis vier beginnt am Mittwoch, 11. September, um 7.50 Uhr und endet für die Regelschüler um 12.30 Uhr, für die Ganztagsschüler um 15.50 Uhr.