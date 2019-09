Neue Ausstellung mit Bildern von Ingrid Winterhalter in der Hirschhalde

Im Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde findet am Freitag, 6. September, um 14.30 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Rückblick“ mit Bildern von Ingrid Winterhalter statt. Die Bad Dürrheimerin präsentiert einen Rückblick ihres Schaffens. Folgende Techniken werden ausgestellt: Aquarelle, Pastelle, Acrylbilder, Zeichnungen und Material-Mix auf Leinwand. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage durch die Harfenistin Stefanie Kirner. Die Ausstellung kann täglich von 9 bis 18 Uhr kostenfrei besichtigt werden.

Ausflugsziel der katholischen Frauengemeinschaft Hochemmingens ist das Kloster Maulbronn

Der Ausflug der katholischen Frauengemeinschaft Hochemmingen findet am Samstag, 14. September, statt. Ziel ist das Kloster Maulbronn (Weltkulturerbe). Die Kosten für die Busfahrt inklusive Eintritt ins Kloster betragen für Nicht-Mitglieder 20 Euro. Gäste (auch männliche) sind herzlich willkommen. Nähere Informationen und Anmeldung bei Monika Obrowski, Telefon (07726) 3 80 bis spätestens 7. September.

Die Eltern der Kinder vom Kindergarten Unterbaldingen organisieren den jährlichen Kleiderverkauf

Der alljährliche Kleiderbasar des Kindergartens St. Josef in Unterbaldingen findet statt am Samstag, 5. Oktober. Er wird wie immer von den Eltern des Kindergartens Unterbaldingen in der Ostbaarhalle veranstaltet. Von 14 bis 16 Uhr kann ausgelassen und ausgiebig gestöbert und bei Kaffee und Kuchen verweilt werden. Für die Kleinen steht eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Wer lieber selbst mitwirken möchte, indem er Gebrauchtes verkauft, kann sich telefonisch einen Tisch reservieren bei: Miriam Moser, Telefon (07706) 92 39 26, Renate Renn (07706) 3 49 09 48 oder Nadine Messmer (07706) 91 93 86. Die Tischgebühr beträgt fünf Euro.

In Unterbaldingen kann man Brennholz lang und Brennschichtholz kaufen

In Unterbaldingen wird neben Schichtholz auch Brennholz lang ab festem Abfuhrweg zum Kauf angeboten. Abgerechnet wird nach Festmetern. Interessenten können sich beim Service-Center Ostbaar, Telefon (07706) 9 22 87 88 oder per Mail an luzia.woelfle@bad-duerrheim.de bis spätestens 23. September melden. Der Preis je Festmeter Brennholz lang beträgt 61 Euro plus Mehrwertsteuer. Wer Brennschichtholz bestellen will, kann sich ebenfalls im Service-Center Ostbaar (siehe oben) bis spätestens 23. September melden. Der Preis je Raummeter beträgt 79 Euro plus Mehrwertsteuer.

In der Ortsverwaltung Unterbaldingen fallen Sprechzeiten wegen Urlaub aus

Die Sprechzeiten von Ortsvorsteher Jürgen Schwarz fallen wegen Urlaub noch bis einschließlich 9. September aus.