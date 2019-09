Das Herbstfest des Musikvereins Oberbaldingen findet dieses Jahr nicht statt

Das Herbstfest des Musikvereins Oberbaldingen wird dieses Jahr nicht stattfinden, teilt der Verein mit. Grund dafür seien in der Hauptsache personelle und zum anderen terminliche Gründe, heißt es. Das sei aber kein Abbruch der Tradition, wird betont, denn im nächsten Jahr werde das Herbstfest wieder traditionell am zweiten September-Wochenende stattfinden. Das heißt also, dass der Musikverein Oberbaldingen sein Herbstfest im Jahr 2020 vom 12. September bis 14. September feiern wird.

Gemeinsames Frühstück der Katholischen Frauengemeinschaft im Pfarrsaal

Die katholische Frauengemeinschaft Bad Dürrheim lädt am Donnerstag, 5. September, zum nächsten gemeinsamen Frauenfrühstück ein. Das Frühstück schließt sich an den um 8.30 Uhr stattfindenden Gottesdienst in der katholischen Kirche an. Jede Frau, die kommen möchte, ist herzlich willkommen, um den Austausch mit anderen Frauen zu genießen. Der Kostenbeitrag zum Frühstück ist freiwillig und beruht auf Spendenbasis. Das eingenommene Geld wird von der Frauengemeinschaft ein Mal jährlich weitergespendet.

Beim Schwarzwaldverein findet diese Woche wieder der Monatshock statt

Das Vereinsheim des Schwarzwaldvereins Bad Dürrheim, in der Salinenstraße 6, öffnet am Freitag, 6. September, wieder zum nächsten Monatshock seine Türen. Sowohl Mitglieder als auch Gäste sind herzlich eingeladen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Wie immer ist die Speise- und Getränkekarte bestens bestückt, heißt es in der Ankündigung.

Das Hotel Waldeck lädt ein zu Musik und Tanz

Die Sommerpause ist vorbei. Am Samstag, 7. September, findet ab 20.30 Uhr im Hotel Waldeck, in der Waldstraße, wieder die erste Tanz-Schlager-Nacht nach der Sommerpause mit Elke Hauser live statt. Bei freiem Eintritt ist zum gemeinsam Singen, Tanzen und Spaß haben eingeladen.