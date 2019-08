von SK

Bei einem Hilfeeinsatz findet die die Polizei toten Mann in Wohnung

Am vergangenen Mittwochvormittag, wurde von besorgten Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße die Polizei alarmiert, um die Wohnung eines 80-jährigen Ehepaares zu öffnen, das keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Das Ehepaar habe laut Polizeiangaben immer schon sehr zurückgezogen gelebt und auch konsequent Hilfs- und Betreuungsangebote abgelehnt. In den Tagen zuvor hätte die Frau immer noch auf Rufe geantwortet, dass alles in Ordnung sei. Nachdem sie jedoch nicht mehr reagierte, alarmierten die Nachbarn die Polizei. Diese fand beim Betreten der Wohnung den Mann leblos im Bett liegend vor, die Frau habe vor dem Bett auf dem Fußboden gelegen mit nur noch sehr schwachen Lebenszeichen. Der Notarzt bestätigte bei dem Verstorbenen eine natürliche Todesursache, so der Polizeisprecher, weshalb keine weiteren Ermittlungen erfolgen. Die Frau kam in sehr kritischem Zustand ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall auf der A 81 / Autobahnkreuz Bad Dürrheim fordert einen Schwerverletzten und verursacht 40 000 Euro Schaden

Ein recht spektakulärer Verkehrsunfall auf der Autobahn A 81, Autobahndreieck Bad Dürrheim in Richtung Singen forderte am vergangenen Mittwochmittag einen Schwerverletzten und hohen Schaden. Ein Autofahrer war mit seinem Ford Focus und einem Autotransportanhänger auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Der junge Gespannfahrer wechselte zum Überholen auf die linke Fahrspur, ohne auf einen sich von hinten nähernden VW Scirocco zu achten. Der 28-jährige Scirocco-Fahrer konnte trotz sofortiger Vollbremsung einen Aufprall auf den Autoanhänger nicht mehr verhindern. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Anhängerkupplung gerissen und schleuderte in die Schutzplanken an der rechten Fahrbahnseite. Hierbei löste sich der mangelhaft gesicherte, historische Fiat 500 von der Ladefläche des Hängers, schleuderte über die Fahrbahn und prallte in die Mittelplanken. Der Ford drehte sich zunächst gegen die Mittelplanken und schleuderte dann gegen die Planken der rechten Fahrbahnseite. Der Scirocco drehte sich zum rechten Fahrstreifen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Höhe des Schadens beträgt 40 000 Euro.

Bücherspenden können im Service-Center Ostbaar abgegeben werden

Seit kurzem steht im Service-Center Ostbaar ein Bücherregal, aus dem interessierte Leser gegen eine Spende auf freiwilliger Basis – angedacht ist mindestens ein Euro pro Buch, gerne auch mehr – Bücher zum Lesen mitgenommen werden können. Das Geld wird gesammelt und kommt dem Uganda-Freundeskreis oder bei Bedarf anderen gemeinnützigen Projekten zugute. Gern dürfen im Service-Center Bücher zur Auslage abgegeben werden. Diese sollten jedoch sauber, unbeschädigt und lesbar sein.