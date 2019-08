Der Schwarzwaldverein wandern vom Haldenhof zum Wiedener Eck

Der Schwarzwaldverein wandert am Sonntag, 1. September, auf einem Teil des Westweges im Schwarzwald. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Busbahnhof, am Adlerplatz fünf Minuten später. Die Tour über 13 Kilometer führt vom Haldenhof über den Belchen zum Wiedener Eck. Die Strecke ist anspruchsvoll und durch die vielen schmalen Wege ist Trittsicherheit erforderlich. Wer möchte, kann nach 6,7 Kilometern auf dem Belchen mit der Belchenbahn zur Talstation zu fahren (5,50 EUR), um mit dem Bus zum Wiedener Eck zu gelangen. Schlusseinkehr ist auf der Heimfahrt. Rückkehr nach Bad Dürrheim gegen 19.30 Uhr. Für Mitglieder kostet die Fahrt zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen bis 30. August, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Wanderführer sind Frieder und Isolde Wezel.

Gala-Konzert mit Melodien aus aller Welt im Kurhaus

Im Kurhaus in Bad Dürrheim bieten am Donnerstag, 29. August, um 19.30 Uhr, die Sopranistin Maria Prenz und der Tenor Konrad Debski, begleitet von Simon Musiol am Klavier, die schönsten Melodien der Welt dar, kündigt die Kur- und Bäder GmbH an. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Karten gibt es im Vorverkauf an der Touristinformation im Haus des Gastes oder an der Abendkasse.

Kurkonzert mit zwölf neu komponierten Stücken von Philipp Eschbach

Der Musikverein Hochemmingen spielt am Sonntag, 1. September, um 10.30 Uhr, ein Kurkonzert ausschließlich mit Stücken von Phillip Eschbach aus Villingen. Eschbach ist im Schwarzwald-Baar-Kreis seit Jahrzehnten als Dirigent, Trompeter und Jugendausbilder bekannt. Es werden zwölf neu komponierte Stücke uraufgeführt. Bei gutem Wetter findet das Konzert im Kurgarten statt, bei freiem Eintritt. Bei schlechtem Wetter wird im Kurhaus gespielt, gegen ein kleines Entgelt als Eintritt. Gespielt werden Märsche, Polkas, Walzer, Balladen, Dixie und Choralmusik.