Historische Stadtführung zum Knechten und Schuften auf der Saline

Die nächste Stadtführung mit Badedienerin Johanna findet am Sonntag, 25. August, statt. Erfahren Sie, welche Bedeutung und Wirkung die Sole im 19. Jahrhundert hatte, heißt es in der Ankündigung der Kur- und Bäder GmbH. Die Badedienerin nimmt die Teilnehmer auf eine spannende Zeitreise mit, bei der sie erzählt, welche Aufgaben und Pflichten die Bevölkerung von Bad Dürrheim früher hatte. Tickets gibt es online unter www.badduerrheim.de, sowie im Haus des Gastes und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald Baar Heuberg. Die Karte kostet sieben Euro pro Person, vier Euro mit Gästekarte und Kinder von drei bis 16 Jahren kosten ebenfalls vier Euro. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Rathausplatz.

Öffnungszeiten im Sachgebiet Soziales geändert

Das Sachgebiet Soziales ist am Mittwoch, 28. August und am Mittwoch, 4. September, erst ab 9.30 Uhr geöffnet. Ansonsten sind die Mitarbeiter zu den gewohnten Zeiten erreichbar.

Mit dem Schwarzwaldverein geht es zur Wanderung im Südschwarzwald

Mit dem Schwarzwaldverein geht es am Sonntag, 1. September, zu einer Wanderung in den Südschwarzwald. Über 13 Kilometer geht die Tour von Haldenhof über den Belchen zum Wiedener Eck. Für die anspruchsvolle Wanderung wird Trittsicherheit benötigt. Zurück geht es über den Westweg bergab zur Krinne mit schöner Aussicht. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Rückweg mit der Belchenbahn zu machen, die Talfahrt kostet 5,50 Euro und weiter mit dem Bus zum Wiedener Eck zu fahren. Eingekehrt wird auf der Strecke und zum Abschluss. Treffpunkt zur Abfahrt mit dem Bus ist um 7.30 Uhr am Busbahnhof und um 7.35 Uhr am Adlerplatz. Mitglieder bezahlen für die Fahrt zehn Euro, für Gäste sind es 14 Euro. Die Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr geplant. Anmeldungen werden angenommen in Sabines Schreibstube, Friedrichstraße, oder in der Johannis Apotheke, Salzstraße, bis Freitag, 30. August. Die Tour wird von Isolde und Frieder Wezel begleitet.