Bei den Aufführungen des Sommertheatrs wird bewirtet

Die Kur- und Bäder GmbH weist darauf hin, dass vor und nach den Aufführungen und in den Pausen beim Sommertheater am Salinensee bewirtet wird. Es wird einen Getränkeausschank geben und es werden kleine Snacks angeboten. Einlass beim Sommertheater am heutigen Freitag, 23. August und morgen Samstag, 24. August, ist jeweils um 19 Uhr. Am Sonntag, 25. August, beim Familienstück „Pettersson und Findus“ ist Einlass ab 15.30 Uhr.

Beim Kinderferienprogramm der Stadt sind noch Restplätze frei

Die Sommerferien sind in vollem Gange. Für verschiedene Veranstaltungen beim Sommerferienprogramm der Stadt gibt es noch Restplätze, teilt die Stadtverwaltung mit. Am Dienstag, 27. August, findet ein Trommel-Nachmittag statt. Rhythmiklehrerin Monika Opferkuch verbindet auf spielerische Art und Weise das natürliche Taktgefühl mit Djembé-Trommeln und lässt hierbei natürlich Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Am Dienstag, 3. September. findet „Tanzen wie die Stars“ statt. Wer schon immer mal so cool tanzen wollte, wie die Kids und Stars aus dem Fernsehen ist bei Tamara Pfaffs Angebot genau richtig. Unter ihrer Anleitung werden coole Moves einstudiert. Das Jugendhaus mit seiner neuen Licht- und Nebelanlage bietet den perfekten Übungsrahmen dafür. Nähere Informationen und Anmeldung unter: www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerrheim.

Gala-Konzert mit Melodien aus aller Welt im Kurhaus

Im Kurhaus in Bad Dürrheim singen am Donnerstag, 29. August, die Sopranistin Maria Prenz und der Tenor Konrad Debski, begleitet von Simon Musiol am Klavier. Aus allen bekannten Opern und Operette sowie Musicals werden dem Publikum „Die schönsten Melodien der Welt“ dargeboten, heißt es in der Ankündigung. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und dauert etwa 80 Minuten. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Karten sind erhältlich im Vorverkauf an der Touristinformation im Haus des Gastes oder an der Abendkasse.