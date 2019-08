Bei dieser Stadtführung geht es um‘s Knechten und Schuften auf der Saline

Die nächste Stadtführung mit Badedienerin Johanna findet am Sonntag, 25. August, statt. Erfahren Sie, welche Bedeutung und Wirkung die Sole im 19. Jahrhundert hatte, heißt es in der Ankündigung der Kur- und Bäder GmbH. Die Badedienerin nimmt die Teilnehmer auf eine spannende Zeitreise mit, bei der sie erzählt, welche Aufgaben und Pflichten die Bevölkerung von Bad Dürrheim früher hatte. Tickets gibt es online unter www.badduerrheim.de sowie im Haus des Gastes und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald Baar Heuberg. Die Karte kostet sieben Euro pro Person, vier Euro mit Gästekarte und Kinder von drei bis 16 Jahren kosten ebenfalls vier Euro. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Rathausplatz.

Das Sommerprogramm im Solemar geht noch weiter

Die Badegäste werden im Solemar weiter verwöhnt. So tritt zum Beispiel am Freitag, 23. August, Volker Basler aus Deißlingen von 18 bis 21 Uhr live am Saxophon auf. Magische Unterhaltung gibt es ebenfalls am Freitag bereits ab 16.30 Uhr mit dem Zauberkünstler Eric Meisner aus Hochemmingen. Die entspannende Wirkung von Klangschalen können die Gäste am 26. August von 10 bis 13 Uhr erfahren und Märchenerzählerin Martina Wiemer unterhält am 28. August um 20 Uhr und 21 Uhr in der Schwarzwaldsauna mit ihren Erzählungen. Am Tag davor, dem 27. August, porträtiert Schnell-Zeichner und Karikaturist Jo Brösele von 14 bis 17 Uhr die Gäste.

Tanzveranstaltung der Mali-Kinderhilfe im Kurstift am Salinensee

Abermals ein buntes Tanzprogramm wird die Mali-Kinderhilfe am kommenden Dienstag, 27. August im Kurstift am Salinensee in Bad Dürrheim darbieten. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Stuttgart hat sich zum Auftrag gemacht, Kindern und Jugendlichen in Mali, einem der ärmsten Länder der Erde, nachhaltig eine schulische oder handwerkliche Ausbildung zu ermöglichen. Neun Kinder und Jugendliche werden am Dienstag um 16 Uhr im Festsaal des Kurstifts auftreten. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Unterstützung der Sache wird gebeten.