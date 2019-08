von SK

Nachbarschaftshilfe-Verein bietet zwei Informationsabende an

Der Verein Nachbarschaftshilfe – Hilfe mit Herz und Hand, bietet zwei neue Kurse an. Am Freitag, 23. August, 19 Uhr, geht es im Bürgersaal in Sunthausen um das Thema „Kommunikation leicht gemacht“. An diesem Abend wird gezeigt, wie man sich gut auf ein Gespräch vorbereiten kann. Am Freitag, 20. September, auch um 19 Uhr im Bürgersaal Sunthausen, wird das Thema „Validation – was ist das?“ behandelt. Validation ist eine wertschätzende Haltung, die für die Begleitung von Menschen mit Demenz entwickelt wurde, basierend auf den Grundhaltungen der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers. Anmeldungen bitte per E-Mail an: messmer-heinz@t-online.de.

Biesingens Ortsvorteher Armin Wehrle wird vereidigt

Die erste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Biesingen nach der Sommerpause findet statt am Freitag, 6. September, um 19 Uhr, im Bürgersaal im Rathaus Biesingen. Die Vereidigung des Ortsvorstehers steht auf der Tagesordnung, Fragen aus der Bürgerschaft und Verschiedenes.

Musik und Gesang zur Unterhaltung für Gäste und Bürger

Jahreszeitliches Liedersingen wird am heutigen Mittwoch, 21. August, im Casa Vitale um 10 Uhr angeboten. Jeder ist willkommen. Um 10.30 Uhr findet im Kurhaus das Frühkonzert mit Entertainer Alois statt, mittags um 15.30 Uhr lädt Alleinunterhalter Ernst zum Tanztee. Am Donnerstag, 22. August, gibt es ein musikalisches Erlebnis im Café Röder ab 15 Uhr, um 15.30 Uhr findet das Volksliedersingen im Kurhaus statt.

Der Sportverein Öfingen feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen

Den offiziellen Festakt zur Feier seines Jubiläums begeht der Sportverein Öfingen am Samstag, 21. September, um 19.30 Uhr, in der Osterberghalle in Öfingen. Den offiziellen Worten und dem Rückblick folgen Ehrungen und tolle Programmpunkte, sowie musikalische Live-Unterhaltung zum Ausklang.