Ein unbekannter Fahrzeugführer hat ein Auto beschädigt und ist geflüchtet

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12.10 Uhr und 15.20 Uhr, auf dem Parkplatz des Solemar in der Huberstraße, einen Audi A 3 beschädigt, teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Die Polizei Bad Dürrheim bittet um Hinweise zum Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon (07726) 93 94 80 entgegen.

Der Solemar-Sommer ist noch lange nicht zu Ende

Im Solemar geht das Programm für die Gäste am heutigen Samstag, 17. August, um 13.30 Uhr in der Strandlandschaft mit magischer Unterhaltung durch Eric Meisner aus Hochemmingen weiter. Der Sonntag, 18. August, steht von 15 bis 20 Uhr unter dem Motto „Grill und Chill“. Die Gäste werden mit Cocktails, Leckereien vom Grill und Musik vom DJ verwöhnt.

Der Verein Nachbarschaftshilfe – Hilfe mit Herz und Hand bietet zwei neue Informationsabende an

Der Verein Nachbarschaftshilfe bietet folgende Informationsabende an. Am Freitag, 23. August, geht es im Bürgersaal in Sunthausen um 19 Uhr um das Thema „Kommunikation leicht gemacht“. An diesem Abend wird gezeigt, wie man sich auf ein Gespräch vorbereiten kann. Am Freitag, 20. September, 19 Uhr, wird im Bürgersaal das Thema „Validation – was ist das?“ behandelt. Validation, eine wertschätzende Haltung, die für die Begleitung von Menschen mit Demenz entwickelt wurde, basierend auf den Grundlagen der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers. Anmeldungen bitte per E-Mail an: messmer-heinz@t-online.de.

In der Parkanlage werden Wege wegen Sanierung gesperrt

In der Parkanlage zwischen Grünallee und Sonnenstraße werden verschiedene Wege neu asphaltiert. Deshalb sind von Montag, 19. August, bis einschließlich Freitag, 23. August, verschiedene Parkeingänge gesperrt. Diese werden entsprechend beschildert.