Bürgermeister Berggötz beim Thekendienst im Generationentreff

Ein Versprechen anlässlich seines Besuchs im Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert löst Bürgermeister Jonathan Berggötz am heutigen Mittwoch, 14. August ein. Damals sagte er zu, einen Nachmittag lang im „Café Mittendrin“ im Mehrgenerationenhaus an der Kaffeetheke Dienst zu verrichten. Der Arbeitseinsatz des Bürgermeisters beginnt um 14.30 Uhr. Bei dieser Veranstaltung gibt es auch selbst gebackenen Kuchen, insbesondere die neue Kreation „Muselwelle“. Der Generationentreff Lebenswert freut sich auf viele Besucher, heißt es in der Ankündigung.

Die Behindertenbeauftragte der Stadt lädt zur Sprechstunde und Diskussion ein

Die nächste öffentliche Sprechstunde der städtischen Behindertenbeauftragten Inge Teichert findet statt am Donnerstag, 15. August, ab 14.30 Uhr, im Bistro Matisse, in der Friedrichstraße. Sie lädt alle Mitbürger, mit und ohne Handicap, recht herzlich ein. Der Mittag steht unter dem Motto „Miteinander – stark und mobil“. In reger Diskussionsrunde mit interessanten Menschen wird darüber gesprochen, wie man den Umgang miteinender achtsamer und wertschätzender gestalten können. Inge Teichert ist erreichbar unter Telefon (07726) 3 89 12 45, mit Anrufbeantworter, oder per E-Mail unter: teichertinge@web.de.

In der Parkanlage werden Wege wegen Sanierung gesperrt

In der Parkanlage zwischen Grünallee und Sonnenstraße werden einige Wege neu asphaltiert, teilt die Kur- und Bäder GmbH mit. Deshalb sind ab Montag, 19. August, bis einschließlich Freitag, 23. August, verschiedene Parkeingänge und Wege gesperrt. Die betreffenden Parkeingänge werden beschildert. Ab Samstag, 24. August, sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und die Wege wieder frei zugänglich sein.

Der Vereom Nachbarschaftshilfe bietet zwei Informationsabende an

Der Verein Nachbarschaftshilfe – Hilfe mit Herz und Hand, bietet zwei neue Kurse an. Am Freitag, 23. August, geht es im Bürgersaal in Sunthausen Sunthausen um das Thema „Kommunikation leicht gemacht“: Den einen ersten schlauen Satz, der das Eis bricht, gibt es nicht. Grundsätzlich aber könne man sich auf ein Gespräch gut vorbereiten, heißt es in der Ankündigung. An diesem Abend wird gezeigt wie. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Am Freitag, 20. September, auch um 19 Uhr im Bürgersaal Sunthausen, wird das Thema „Validation – was ist das?“ behandelt. Validation ist eine wertschätzende Haltung, die für die Begleitung von Menschen mit Demenz entwickelt wurde. Sie basiert insbesondere auf den Grundhaltungen der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers. Anmeldungen sind erbeten per E-Mail an: messmer-heinz@t-online.de.