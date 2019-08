Beim Seniorenausflug führt die Fahrt mit Schifffahrt nach Stein am Rhein

Zu einem Ausflug lädt die Ostbaar-Seniorengemeinschaft aus Öfingen am Mittwoch, 14. August, ein. Zunächst geht es zum Mittagessen nach Grafenhausen in die Tannenmühle. Anschließend dürfen sich die Teilnehmer über eine Schifffahrt bei Stein am Rhein freuen. Die Abfahrt ist um 9.40 Uhr in Sunthausen, 9.45 Uhr in Biesingen, 9.50 Uhr in Oberbaldingen, 9.55 Uhr in Unterbaldingen, 10 Uhr in Öfingen und um 10.05 Uhr in Ippingen. Die Rückfahrt ist gegen 18 Uhr geplant.

Der Schwarzwaldverein lädt Mitglieder, Freunde und Gäste ein zur Wanderung auf dem St. Georgener Heimatpfad

Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim wandert am Sonntag, 18. August, auf dem St. Georgener Heimatpfad. Busabfahrt ist um 9 Uhr am Busbahnhof, fünf Minuten später am Adlerplatz. Die Tour der Gruppe 1 mit 16 Kilometern startet ab dem Klosterweiher in St. Georgen und geht bis auf den 1024 Meter hohen Kesselberg. Über den Sturmbühl und damit die europäische Hauptwasserscheide gelangen die Wanderer zurück nach St. Georgen. Die zweite Gruppe mit zehn Kilometer Strecke startet auf der Sommerauer Höhe und geht in die entgegengesetzte Richtung ebenfalls bis zum Klosterweiher. Schlusseinkehr ist im Gasthaus Engel in Brigach. Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr. Der Fahrpreis für Mitglieder beträgt zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen bis 16. August, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Wanderführer sind Karl-Heinz Glauch und Wolfgang Jans.

Die Landfrauen aus Unterbaldingen bitten um Spenden für Kräuterbüschel

Die Landfrauen Unterbaldingen treffen sich am Donnerstag, 15. August, morgens um 9.30 Uhr, an der Kirche in Unterbaldingen zum traditionellen Kräuterbüschel binden. Hierzu bitten die Frauen herzlich um Blumen-, Gemüse-, Kräuter- und Getreidespenden. Der Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt mit Kräuterweihe findet dann am Abend statt und beginnt um 18.30 Uhr. Der Spendenerlös wird von den Unterbaldiner Landfrauen auch dieses Jahr wieder für einen guten Zweck verwendet.

Beim Ferienprogramm in Öfingen können Kinder Nistkästen basteln

Die Schreinerei Schneckenburger aus Öfingen bietet im Ferienprogramm die Aktion Nistkasten basteln an. Termin hierfür ist am Freitag, 30. August, von 14 bis 17 Uhr. Willkommen sind Mädchen und Jungen im Alter ab sechs Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf 35 Personen begrenzt. Es werden zwei verschiedene Versionen der Nistkästen hergestellt. Anmeldungen werden bis Samstag, 24. August, angenommen. Gerne darf die Zusage auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Für diese Aktion des Ferienprogramms wird keine Gebühr fällig.