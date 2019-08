Die Polizei sucht Zeugen – Unbekannte klemmen Molotow Cocktail an Auto

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, im Johanniterweg einen Molotow-Cocktail deponiert. Die Täter klemmten eine Flasche mit einer brennbaren Flüssigkeit, hinter den Scheibenwischer eines 66-jährigen Autobesitzers. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Mercedes am Donnerstagabend in einem offenen Carport neben dem Wohnhaus geparkt. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Personen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürrheim, Telefon (07726) 9 39 4 80 oder dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon (07720) 8 50 00 in Verbindung zu setzen.

Beim Kirchenkonzert wird Musik für Trompete und Orgel geboten

Die Konzertreihe „Stunde der Kirchenmusik“ lädt ein zum Konzert am Sonntag, 11. August, um 19.30 Uhr, in der evangelischen Johanneskirche in Bad Dürrheim. Geboten wird ein klassisches Konzert für Trompete und Orgel, mit Klängen aus dem Barock, von Corelli, Bach, Stanley und anderen, aufgeführt von Jean-Jacques Metz an der Trompete und Philippe Chevalier an der Orgel. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang wird herzlich gebeten.

Durchs Städtle mit Fräulein Luise Schmidt aus Berlin

Das sittsame und reife Fräulein Luise Schmidt aus Berlin weilt zur Kur in Bad Dürrheim. Sie führt an bedeutende historische Orte der Kurstadt und berichtet über die früheren Arbeiten auf der Saline. Tickets gibt es online unter www.badduerrheim.de sowie im Haus des Gastes und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Tickets Schwarzwald Baar Heuberg. Die Karte kostet sieben Euro pro Person, vier Euro mit Gästekarte, Kinder von 3 bis 16 Jahren bezahlen vier Euro. Die Führung findet statt am Sonntag, 11. August, um 17 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Rathausplatz.

Blues und Boogie am Piano Solo bescheren pures Klaviervergnügen

„Aus Deutschlands Südstaaten, dem südbadischen Freiburg, kommt einer der „schwärzesten“ Boogie- und Blues-Pianisten weißer Hautfarbe“, heißt es in der Ankündigung zum Konzert „Piano Solo“ am Sonntagabend, 11. August, im Haus des Gastes, um 19 Uhr. Der zweifache Gewinner des German-Blues-Award 2015, Thomas Scheytt, wird in Bad Dürrheim gastieren. Er kommt mit Klassikern des Blues und Boogie Woogie und eigenen Kompositionen. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind erhältlich bei der Touristinformation im Haus des Gastes, Telefon (07726) 66 62 66. An der Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.