Ein Arbeiter erleidet durch Kontakt des Gerüstes mit einer Oberleitung einen Stromschlag

Ein 42-jähriger Arbeiter ist am Dienstag, gegen 11.15 Uhr, in der Bühlstraße in Öfingen durch einen Stromschlag verletzt worden. Zusammen mit zwei weiteren Kollegen baute der 42-Jährige ein Baugerüst an der Fassade eines Wohnhauses auf. Beim Aufbau sei der Mann auf der obersten Etage des Gerüstes mit einer Gerüststange an die Oberleitung gekommen, so die Mitteilung der Polizei. Durch den Stromschlag sackte der Arbeiter zunächst zusammen, konnte aber das Gerüst selbstständig verlassen. Der Arbeiter wurde zur Beobachtung ins Klinikum eingeliefert.

Der Programmpunkt Zirkus fiel komplett aus

Ursprünglich sollte während dieser Woche laut Sommerferienprogramm der Stadt die Zirkuswoche stattfinden. Während dieser war geplant, dass sich die Kinder eine Woche lang in verschiedenen Bereichen unter Anleitung vorbereiten und dann am heutigen Freitag eine große Zirkus-Show aufführen. Diese Zirkus-Show findet nun leider nicht statt, da mangels Anmeldungen der ganze Programmpunkt entfiel, war zu erfahren. Informationen und Angebote zum Sommerferienprogramm sind zu finden unter www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerrheim.

Der Öfinger Tennis-Club feiert sein 40-jähriges Bestehen

Der Tennisclub Öfingen feiert sein 40-jähriges Bestehen. Im Rahmen dessen findet am Samstag, 14. September, zum Beginn der Feier auf der Tennis-Anlage in Öfingen ein Jedermann-Turnier statt. Es geht los um 11 Uhr. Um entsprechende wird Anmeldungen gebeten. Die offizielle Jubiläumsfeier mit Sektempfang und Ansprache beginnt dann um 17 Uhr. Im Anschluss daran soll der Abend gemütlich bei Essen und Trinken ausklingen, teilt der Tennis-Club mit.

Beim Ferienprogramm basteln die Riedhexen mit den Kindern

In Hochemmingen wird als nächstes im Sommerferienprogramm der Vereine am Mittwoch, 14. August, von 15 bis 17 Uhr, von den Riedhexen Basteln mit Kindern angeboten.

Die Landfrauen Unterbaldingen bitten für das traditionelle Kräuterbüschel binden um Spenden

Die Landfrauen Unterbaldingen treffen sich am Donnerstag, 15. August, morgens um 9.30 Uhr, an der Kirche in Unterbaldingen zum Kräuterbüschelbinden. Hierzu bitten die Landfrauen Gartenbesitzer um Blumen-, Gemüse-, Kräuter- und Getreidespenden. Der Gottesdienst zu Maria Himmelfahrt mit Kräuterweihe beginnt am Donnerstagabend, 15. August, um 18.30 Uhr. Der Spendenerlös aus dem Kräuterbüschelbinden wird auch dieses Jahr wieder für einen guten Zweck verwendet.