Blutspende im Haus des Bürgers in den Ferien

Blutspenden sind während der Ferienzeit besonders wichtig. Zu einer Aktion der Blutspende ruft das Deutsche Rote Kreuz am heutigen Mittwoch, 7. August, von 14 bis 19.30 Uhr, in das Haus des Bürgers in Bad Dürrheim auf. Teilnehmen dürfen Erwachsene im Alter von 18 bis 73 Jahren, wer erstmals spendet, darf nicht älter als 64 Jahre sein. Vor der Blutentnahme erfolgt eine kurze ärztliche Untersuchung, nach der Spende gibt es einen Imbiss. Der Zeitaufwand liegt bei einer Stunde. Der Personalausweis ist mitzubringen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.blutspende.de.

Beim Open-Air-Kinoabend im Freizeitbad Minara wird gegrillt

Am Freitag, 9. August, wird im Minara beim Open-Air-Kino der Film „Honig im Kopf“ gezeigt. Die Tickets kosten neun Euro, ermäßig sieben Euro. Einlass ist ab 20 Uhr, Filmbeginn um 20.30 Uhr. Für das leibliche Wohl mit Grillen und Getränkeausschank sorgt der SSC Bad Dürrheim. Tickets gibt es auch im Vorverkauf im Haus des Gastes, Telefon (07726) 66 62 66, www.badduerrheim.de und bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg.

In der Sprechstunde beim Bürgermeister können die Bürger können ihre Anliegen vortragen

Im August findet die zweite Bürgersprechstunde von Bürgermeister Jonathan Berggötz statt. Diese ist am Dienstag, 13. August, zwischen 13 und 17 Uhr, im Dienstzimmer des Bürgermeisters im Rathaus. Anmeldungen sind notwendig. Die Gesprächstermine sind auf etwa 20 Minuten beschränkt. Anmeldungen zur Bürgersprechstunde nimmt das Sekretariat des Bürgermeisters entgegen, Telefon (07726) 66 62 03.

Vortrag vom Liebhaben und nicht lieb sein

Der nächste Vortrag des Arztes und Psychotherapeuten Erich Burrer am Dienstag, 13. August, findet in der Klinik Limberger, in der Hammerbühlstraße 5, statt und dreht sich um das Thema „Wer alle lieb hat, ist nicht mehr lieb“. Der Vortrag beginnt um 18.45 Uhr. Der Eintritt ist frei für alle Interessierten.

Im Rahmen des Ferienprogramms Öfingen sportlicher Nachmittag in der Inliner Arena

Der Verein Freizeit, Gymnastik und Sport organisiert am Mittwoch, 4. September, im Rahmen des Ferienprogramms einen Nachmittag in der Inliner Arena in Geisingen. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren, jüngere Kinder müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Inliner können mitgebracht oder gegen Gebühr ausgeliehen werden. Teilnahme nur mit Helm und Schoner. Kleine Snacks und Getränke werden bereitgestellt. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Rathaus. Die Kinder können um 17 Uhr direkt bei der Arena abgeholt werden. Anmeldungen bei Beate Bach, bis Montag, 2. September, Telefon (07706) 92 26 98.