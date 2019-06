von Wolf-Wilhelm Adam

Sechs Wochen lang war der Fußballclub 1919 Bad Dürrheim formell handlungsunfähig. Der bisherige Vorsitzende Johannes Senk und sein Stellvertreter Karl-Heinz Grieshaber traten beide vor rund sechs Wochen, innerhalb von drei Tagen, von ihren Ämtern zurück. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde am vergangenen Freitag nun eine neue Vorstandschaft gewählt.

Johannes Senk habe seinen Schritt mit rein beruflichen Aspekten begründet, erklärte Schriftführer Lothar Held – der einzigste Verbliebene des Vorstandsteams. Er schulde seinem Arbeitgeber Arbeitszeit, die er aufgrund von 25 bis 30 Stunden pro Woche, die er für den FC aufwenden müsse, nicht zu 100 Prozent erbringen könne. So steht es in einem Schreiben von Senk, das Lothar Held, bei der Versammlung verlas. Held ist deshalb der letzte Gewählte im Vorstandsteam, weil der bisherige zweite Vorsitzende Karl-Heinz Grieshaber gerade mal zwei Tage nach dem Rückzug von Senk ebenfalls seinen Posten aufgab. Auch er habe gegenüber Lothar Held seinen Rückzug mit beruflichen und gesundheitlichen Gründen begründet. Weder Senk noch Grieshaber waren bei der Versammlung anwesend.

Und schließlich sollte es noch einen Schatzmeister geben, doch auch Heinz Kriebel trat von seinem Amt zurück. Das hatte allerdings andere Gründe: Heinz Kriebel hatte sich in der letzten Jahreshauptversammlung im Oktober nach zähem Ringen dazu bereit erklärt, das Amt zu übernehmen, unter der Bedingung, dass er keine Buchführung übernehmen müsse, weil er davon nichts verstehe. Bei der Meldung im Vereinsregister akzeptierte das Amtsgericht diese Bedingung nicht, weshalb Kriebel nur eine Woche nach der Hauptversammlung von seinem Amt zurücktrat. Auch deshalb war der Abreitsaufwand für den bisherigen Vorsitzenden Johannes Senk gestiegen, da dieser kommissarisch den Schatzmeisterposten übernehmen musste.

Lothar Held hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, ein neues Vorstandsteam zu finden und nach unzähligen Gesprächen konnte er der Versammlung drei Kandidaten präsentieren.

Die Entlastung ist verschoben

Zunächst sollten jedoch die bisherigen Vorstände entlastet werden. Dagegen brachte Friedrich Handwerker, ehemaliger langjähriger Schatzmeister des FC, jedoch einen schwerwiegenden Einwand vor: In der letzten Hauptversammlung sei der Vorstand unter falschen Voraussetzungen entlastet worden. Der damalige Kassier habe für das Geschäftsjahr 2017 einen Gewinn vorgetragen, tatsächlich sei aber ein Verlust in Höhe von rund 26 000 Euro in der Kasse zu verzeichnen gewesen. „Ich habe mir den Kassenbericht angeschaut, aus dem dieser Verlust hervorgeht. Angeblich wussten das alle“, betonte Handwerker, der sich rechtliche Schritte überlege. Dazu konnte Lothar Held aktuell keine Stellung nehmen, versprach aber Aufklärung bei der nächsten Jahreshauptversammlung, die im Oktober stattfinden wird. Nach einstimmigem Beschluss wurde daher die Entlastung des zurückgetretenen Vorstandes auf die nächste Hauptversammlung verschoben.

Die Wahlleitung übernahm Stadtrat Klaus Götz. „Wir befinden uns hier in einer Ausnahmesituation, die wir schnell heilen müssen. Es gibt in jedem Verein mal Turbulenzen. Aber nun ist es wichtig, an einem Strang zu ziehen und den Verein wieder handlungsfähig zu machen.“

In geheimer Wahl wurde Benjamin Wildgruber, bisher Jugendwart und Spielausschussvorsitzender, mit 48 Ja- zu sechs Nein-Stimmen zum neuen Vorsitzenden des FC Bad Dürrheim gewählt. Einstimmig fiel die Wahl aus für Roberto Usai als Stellvertreter und Markus Schmider als Schatzmeister. Neuer Jugendleiter ist Manfred Gleiche, neuer Spielausschussvorsitzender ist ab 1. Juli Thomas Losch aus Furtwangen.

Wildgruber betonte, er und sein Team würden alles daransetzen, den Verein wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. „Wir befinden uns in einem Umbruch, der uns in vielerlei Hinsicht herausfordert. Wir haben eine Vorstellung, wo wir den Verein hinbringen wollen. Aber dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen.“ Und er bedankte sich bei Lothar Held, denn vor allem ihm sei es zu verdanken, dass der Verein wieder einen funktionierenden Vorstand habe.