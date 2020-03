von Sabine Naiemi

Überall musizierten am Sonntagabend vor einer Woche Bürger und Mitglieder von Musikvereinen in der Kernstadt und auf den Ortsteilen bei der Aktion „Musizieren am offenen Fenster“ von ihren Balkonen herunter, so wie im oberen Bild beispielsweise die Familie Fehrenbacher aus Hochemmingen und weitere Hochemminger Musiker sowie unten links im Bild die aus Schonach zugezogene, neue Bad Dürrheimerin Bürgerin Gertraud Simon.

Hochemminger musizieren am Sonntagabend

Da erklang unter anderem „Freude schöner Götterfunken“ und auch das Badner-Lied.

Das Vorhaben solle beibehalten werden, hieß es. Alle Musiker hatten vor, die Aktion zu wiederholen. Sie wolle auch die Bad Dürrheimer Hymne spielen, kündigte Gertraud Simon an. Bilder: privat