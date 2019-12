von SK

Mit dem Konzert der Stadtmusik Hüfingen am Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr, im Kurstift, schließt dort ein Jahr voller Veranstaltungen. Dirigent Markus Burger hat für das Adventskonzert in Bad Dürrheim mit kleineren Ensembles ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das die Zuhörer in das weihnachtliche Zauberreich der Musik entführt und auf das Fest einstimmt.

Neben Blechbläserquintetten sorgt ein Holzbläserensemble für winterliche Stimmung. Eine besondere Überraschung bietet ein Stück mit Marimbaphone und Flügel. Neben den instrumentalen Werken gilt der Auftritt des A-Capella-Männerchores als besonderes Highlight. Bei Punsch und weihnachtlichem Gebäck darf sich das Publikum bereits ab 18 Uhr einstimmen. Der Eintritt ist frei.