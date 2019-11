von Adam Wolf-Wilhelm

Mehr als ein Jahrzehnt der erfolgreichen Zusammenarbeit liegen hinter dem Blasorchester Bad Dürrheim und ihrem Dirigenten Kuno Mößmer. Es war eine spannende Zeit, in der das Orchester viele tolle Auftritte präsentierte und sich in seiner Gesamtheit stark weiterentwickelt hat. Doch nun ist Schluss: Am vergangenen Samstag fand das letzte Konzert unter der musikalischen Leitung Mößmers statt.

Kuno Mößmer ist in seinem Element: Er dirigierte das Blasorchester dreizehn Jahre lang. | Bild: Adam Wolf-Wilhelm

Mit stehenden Ovationen durch das Publikum, genauso aber auch durch die Musiker wurde Mößmer verabschiedet und ihm für die gute Zeit gedankt. Markus Heinemann, Vorsitzender des Blasorchesters, hob die konstruktive und gute Zusammenarbeit hervor. Bürgermeisterstellvertreter Klaus Götz bezeichnete Mößmer als Triebfeder und Urgestein des Orchesters und betonte, dass mit den letzten Tönen auch ein bisschen Wehmut mitgeschwungen sei.

Mößmer selbst beließ es bei den musikalischen Grüßen an das Publikum und meldete sich nicht mehr zu Wort. Er verabschiedete sich auf seine Weise von den Musikern, indem er nach dem Konzert zu jedem ging, die Hand schüttelte und für die dreizehnjährige Zusammenarbeit dankte. Zuvor hatten die Musiker zusammen mit ihrem Dirigenten noch einmal volle Überzeugungsarbeit geliefert: Das Jahreskonzert setzte sich aus den Lieblingsstücken von Mößmer und den Musikern zusammen.

Die Musiker gaben alles, um das Abschiedskonzert zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen. | Bild: Adam Wolf-Wilhelm

Imposant eröffneten sie, nachdem das Jugendblasorchester schon drei Werke zum Besten gegeben hatte, den konzertanten Abend mit der „Festmusik der Stadt Wien„, was die musikalische Klasse des 50-köpfigen Orchesters einmal mehr unter Beweis stellte. Mit Werken wie der „West Side Story„, dem „Phantom der Oper“, der „African Symphony“ und der Musik von „Herr der Ringe„ spielten die Musiker wunderbar auf und verzauberten die Zuhörer. Der Abschluss mit „At World‘s End – Am Ende der Welt“, der Filmmusik vom „Fluch der Karibik„, schwang eben jene von Klaus Götz besagte Wehmut mit, gipfelte aber im zukunftsweisenden Fortissimo, dem sich das Blasorchester nun widmen möchte.

Ein letztes Mal spielte das Blasorchester Bad Dürrheim unter der Leitung von Dirigent Kuno Mößmer. | Bild: Adam Wolf-Wilhelm

Laut Markus Heinemann sei man mit zwei potentiellen Dirigenten im engen Austausch. Beide werden im Dezember und Januar zweimal die Möglichkeit haben, in einem Probedirigat das Orchester kennenzulernen und sich selbst dem Orchester zu präsentieren. „Zum heutigen Zeitpunkt könnte ich mir beide Dirigenten als mögliche Nachfolger Mößmers vorstellen. Allerdings kommt es natürlich hauptsächlich auf die Rückmeldung unserer Musiker an, für wen wir uns letztlich entscheiden“, so Heinemann.

Beides seien Berufsmusiker und würden aktuell bereits eine Kapelle dirigieren. Zum 1. März möchte das Blasorchester seinen neuen Dirigenten präsentieren. Bei der bevorstehenden Fasnet wird Vizedirigent Dietmar Wehrle den Takt vorgeben. Es bleibt also spannend, wie es für das Blasorchester mit der Dirigentensuche weitergeht.