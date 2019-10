von Alexander Hämmerling

Die Saison 2019 endete für die Konzertreihe Stunde der Kirchenmusik in der evangelischen Johanneskirche endete leider mit nur mäßigem Besucherandrang. Auf eigenen Wunsch hin wollte das Villinger Quellenland-Ensemble noch einen Auftrittstermin in 2019 sicherstellen. „Mit Musik und Bildern durch das Kirchenjahr“, war der Titel des Abends. Das Quellenland-Ensemble hat sich mit seinen durch visuelle Effekte verstärkten Konzerten mittlerweile einen Namen rund um Villingen-Schwennigen gemacht.

Das zeitliche Vorfeld des Schlusskonzerts gestaltete sich für Organisator Walter Fürniß und Ehefrau Gaby jedoch als Zitterpartie. Am Sonntagnachmittag verselbstständigte sich der Glockenapparat im Kirchenturm mit unentwegtem Geläut über einen längeren Zeitraum, gar die Polizei musste angesichts einer Beschwerde hinsichtlich Ruhestörung anrücken. Der Versuch, die Glocke auszuklinken, endete mit einem elektrischen Malheur, das gesamte Stromsystem in der Kirche lag brach und habe erst eine Stunde vor Konzertbeginn wieder hochgefahren werden können, berichtete der sichtlich erleichterte Walter Fürniß.

Als Spezialgast hatte sich das Ensemble den Villinger Fotokünstler Klaus-Dieter Gräuling zum Konzert geladen, der die Klänge aus dem 18. und 19. Jahrhundert mit Fotomaterial aus Norwegen visuell bereicherte. Für seine Auftritte in der Kombination von Live-Musik und Bildern in der Villinger Johannes- und Lukaskirche, beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Luftsportverein Schwarzwald-Baar und beeindruckenden Luftaufnahmen, erntete das Quintett bereits hohe Anerkennung. Mit „neuen geistlichen Liedern, Chorälen zum Mitsingen und klassischen Kompositionen von Händel oder Mendelssohn“ führte man die Zuhörer durch Stationen des Kirchenjahres wie Advent, Weihnachten, Ostern oder Pfingsten.

Gemessen am Applaus gelang es dem Ensemble auch bestens, die Gäste „aus dem Alltag entfliehen und Sehnsucht nach Geborgenheit und Ruhe“ finden zu lassen. Am vierten Advent startet die Konzertreihe in die neue Saison.