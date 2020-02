Songs and more, SAM, bereitet sich gerade intensiv auf seine zwei bevorstehenden Konzerte vor. Hierzu wurde ein Probenwochenende in der Jugendherberge Rottweil durchgeführt. Die Konzerte mit dem Titel „Skylights – Musik gibt unserem Leben Glanz“, finden am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche in Sunthausen und am Sonntag, 8. März, um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche in Tuningen statt. Die Zuhörer werden mit Stücken aus Pop und Klassik verzaubert, so die Ankündigung. Karten, pro Person sieben Euro, gibt es ab sofort in Bad Dürrheim bei Mory`s Hofbuchhandlung und beim Friseur Schnipp-Schnapp, in Tuningen bei der Bäckerei Felsenbeck, natürlich bei allen Sängern sowie an der Abendkasse. Bild: Chor