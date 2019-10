von Jörg-Dieter Klatt

Unter dem Motto „Musik für die Seele“ erklingt am kommenden Sonntag, 13. Oktober, ein nicht alltägliches Konzert in der Biesinger Kirche. Neben dem Gemeindechor Cantabile der evangelischen Gemeinde Oberbaldingen, unter der Leitung von Christine Breithut, werden die Künstler Florian Rempp aus Hochemmingen sowie Jürgen Messner und Reiner Obermeyer, beide aus Oberbaldingen, am Piano sowohl klassische als auch zeitgenössische Musik präsentieren.

Der Gemeindechor Cantabile setzt sich mit zeitgenössischen Liedern und Gospels auseinander und feiert mit schwungvoll vorgetragenem geistlichen Liedgut immer wieder Erfolge bei musikalischen Gottesdiensten. Zwischen den musikalischen Konzertbeiträgen wird Martina Obermeyer lyrische Texte vortragen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird jedoch eine Spende zugunsten der Innenrenovierung der Oberbaldinger Kirche sowie für das Patenschaftsprojekt „Hogar del Sol“ in Jujuy/Argentinien erbeten. Konzertbeginn ist 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.