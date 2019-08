Eine neue Lösung für ein altes Problem. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf dem Land erfüllt bekanntermaßen oft nicht die Bedürfnisse der dort ansässigen Bevölkerung. Ein Stück Mobilität mehr für die Bürger des Örtchens soll nun das Mitfahrbänkle in der Sunthauser Ortsmitte, bei der alten Schule, bringen. Es soll Mitfahrgelegenheiten nach Tuningen bieten, da es dort Einkaufsmöglichkeiten gibt, die in Sunthausen nicht vorhanden sind.

Hinter dem Mitfahrbänkle steht die Idee einer spontanen und kostenlosen Mitfahrgelegenheit. Wer auf der Bank platz nimmt, signalisiert dem vorbeifahrenden Verkehr, dass er gerne mitgenommen werden möchte. Jeder der vorbeifährt darf, muss aber nicht, die entsprechende Person mitnehmen. Diese Mitfahrgelegenheit nehmen alle jene dankbar an, die über kein eigenes Auto verfügen. Dazu zählen beispielsweise oft alte oder junge Menschen.

Doch es gilt natürlich auch Vor- und Nachteile abzuwägen: Wie lange wartet man im Durchschnitt auf eine Mitfahrgelegenheit? Ist die Mitfahrt sicher? Allen Kritikern zum Trotz: Das Mitfahrbänkle ist als zusätzliches Mobilitätsangebot zu verstehen, das nachhaltige Verkehrskonzepte fördert und sich auch – aber nicht nur – an Leute mit eingeschränkter Mobilität richtet.

Zugegebenermaßen handelt es sich beim Mitfahrbänkle in Sunthausen nicht um eine Mitfahrstation, die jedem vorbeifahrenden Auto sofort ins Auge sticht. Weitaus ausgefallenere und auffälligere Mitfahrbänke existieren deutschlandweit. Im näheren Umkreis gibt es Mitfahrbänke in den Gemeinden Aldingen, Denkingen, Frittlingen, Deißlingen und Wellendingen.

Die Aufnahme und Akzeptanz in Sunthausen bleibt abzuwarten. Ein besonderer Dank gilt dem Engagement der örtlichen Politiker. Der örtliche Unternehmer Arno Engesser engagierte sich als Sponsor des Mitfahrbänkles, er hatte die Idee dazu und er sorgte auch dafür, dass in Tuningen das Pendant steht. Das Mitfahrbänkle in Tuningen, welches die Fahrt nach Sunthausen ermöglichen soll, ist bei der Apotheke platziert.