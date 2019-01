von SK

In der touritischen Zielhierarchie der Kur- und Bäder GmbH stehen die Investitionen in den Ausbau des Bettenangebotes, die in qualitativer wie auch quantitativer Hinsicht unabdingbar seien, ganz weit oben, wie es Kurgeschäftsführer Markus Spettel beim Neujahrsempfang formulierte. „Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung.“

Man wolle im Wind der Veränderungen nicht Mauern oder Windmühlen bauen, sondern die Segel in eine positive Zukunft setzen. Die engere Verknüpfung zwischen Kurgebiet, Solemar und Innenstadt steht außerdem auf der Liste; die konsequente Weiterentwicklung der Themenbausteine Natur, Wald und Klima – auch unter Einbezug der Ostbaar, Schaffung weiterer Freizeit-Attraktionen mit Magnetwirkung.

Im Solemar geht es um Schaffung zusätzlicher Ruhe- und Liegemöglichkeiten, einen attraktiveren Gastronomiebereich, Optimierung der Verkehrs- und Parkplatzsituation, erweiterte barrierefreie Spind- und Umkleidebereiche, ein leistungsfähiges Kassen- und Zutrittssystem, neue Wasser- und Saunaattraktionen.

Die Groß-Ereignisse erzeugen einen positiven Imagetransfer für die Stadt. Im Gesamtportfolio der Stadt ist das bunte Veranstaltungsprogramm eine von vielen, sich ergänzenden Komponenten.