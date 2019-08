Die erste Papa-Kind-Übernachtung des evangelischen Kindergartens am Salinensee in Bad Dürrheim genossen neun Väter und zehn Kinder. Nach einem ersten Kennenlernen startete der Abend mit einer Stadtrallye durch Bad Dürrheim. Knifflige Fragen und lustige Aufgaben gehörten dazu. Dann wurden die Zelte auf dem Campingplatz in Sunthausen aufgeschlagen. Spielerisch erforschten die Kinder die großzügige Anlage, die Papas bereiteten das Nachtlager vor. Ganz stilecht sorgten Würste, Steak und Stockbrot über dem Lagerfeuer gegrillt, für das leibliche Wohl. Glücklich und kaputt fielen die Kinder schließlich in die Schlafsäcke. Nach dem Frühstück im Restaurant des Naturcampingplatzes tobten sie noch über den Spielplatz. Es war für alle ein tolles Erlebnis. Bild: Kindergarten