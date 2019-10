von Sabine Naiemi

Was waren zu Beginn Ihrer Amtszeit Ihre größten Ziele?

Da muss ich wieder auf die fünf Säulen verweisen, die ich in meiner Antrittsrede angesprochen habe: Wohnraum, Bildungsangebot, Gewerbe- und Tourismusangebot, Bad Dürrheim als Gesundheitsstadt und das ehrenamtliche Engagement. Ein großes Thema, das sich ja auch schon viele Jahre hinzieht, ist die Mobilität. Das wird mir auch oft in Gesprächen mit den Bürgern gespiegelt. Was Schulen und Kindergärten angeht, will ich keinen Schnellschuss machen. Man muss schauen, in welche Richtung sich alles entwickelt. Das Thema steht auf der Agenda für die Klausurtagung des Gemeinderates im ersten Halbjahr 2020. Dort wird der Gemeinderat dann festlegen, wo wir hin wollen.

Und was ist mit der Wohnbebauung und Schaffung von Wohnraum?

Da tut sich ja inzwischen verschiedenes. Zum Beispiel das Baugebiet Herrengarten und das Neubaugebiet in Unterbaldingen und durch den Paragraphen 13 b Baugesetzbuch wird auch mehr möglich auf den Ortsteilen. Ganz klar ist jedoch, dass Innenentwicklung vor Außenentwicklung steht. Was die Preise angeht, rechne ich nicht damit, dass diese günstiger werden. Die Wohnbebauung wird außerdem noch in diesem Jahr Thema im Gemeinderat sein.

Was sehen Sie die Entwicklung um das Haus Hohenbaden?

Dazu laufen Gespräche mit dem Insolvenzverwalter. Es gab auch verschiedene Vorschläge des vom Insolvenzverwalter eingeschalteten Projektentwicklers. Diese waren allerdings nicht umsetzbar, weshalb nachgesteuert werden soll. Es gibt hier verschiedene Interessen. Einerseits muss der Insolvenzverwalter schauen, soviel Geld wie möglich für den Grund und Boden zu bekommen, andererseits muss die Stadt schauen, wie es städtebaulich passt. Dort hinten alles mit Wohnbebauung vollzukleistern geht nicht. Alle Seiten arbeiten an einer Lösung. Auch hier wird der Gemeinderat sehr genau draufschauen, was für die Stadt passt. Wir sind in der Verantwortung und der Bürgerschaft verpflichtet.

Bürgermeister Jonathan Berggötz ist demnächst 100 Tage im Amt. | Bild: Naiemi, Sabine

Es sind auch mehrere neue Hotels im Gespräch. Wie stehen Sie dazu?

Bad Dürrheim ist attraktiv, da ist Potenzial und wie man an den Übernachtungszahlen sieht, ist das eine Riesenchance für die Stadt. Nichtsdestotrotz hat die Stadt bei allem die Planungshoheit und der Gemeinderat wird kritisch hinschauen. Andererseits müssen die Investoren aber auch atmen können. Ich denke, es wird viel zu moderieren und zu vermitteln geben. Das wird aber auch Thema im Prozess der Stadtentwicklung sein.

Was sagen Sie zur Ankündigung der IG Pro Bad Dürrheim, sich bei der Stadtentwicklung aktiv einbringen zu wollen und zur Aufforderung, die Bebauung des Irma-Geländes zu stoppen und neu in die Stadtentwicklung aufnehmen?

Zunächst freue ich mich darüber, wenn sich jemand beteiligt und konstruktive Vorschläge einbringt, beziehungsweise Rückmeldungen gibt. Nach dem jahrelangen Hin und Her bezüglich der geplanten Irma-Bebauung ist nur zu sagen, dass hier eine demokratische Entscheidung getroffen wurde, die es einzuhalten und zu respektieren gilt. Wie bereits bei anderer Gelegenheit gesagt wurde, haben wir eine repräsentative Demokratie. Es ist nicht meine Aufgabe, diese Entscheidung zu kippen und neu zu treffen.

Was hat Sie während ihrer dreimonatigen Amtszeit bis jetzt am meisten überrascht?

Positiv hat mich die überaus freundliche und wahnsinnige Wertschätzung überrascht, mit der ich überall aufgenommen wurde. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass diese so stark ausfällt. Und was ich am Anfang nicht gedacht hätte, ist die wahnsinnige Fülle der Aufgaben. Auch mein Alter – das war ja während des Wahlkampfes immer wieder mal Thema – wird positiv aufgenommen, wird eigentlich nirgendwo mehr zur Sprache gebracht. Jedenfalls werde ich durch meine Arbeit zeigen, was ich leisten kann.

Wie haben Sie sich inzwischen eingewöhnt?

Ich komme jeden Tag mit riesiger Freude zur Arbeit. Es gibt eine solche Vielfalt an Themen, die zu beachten sind, dass es manchmal schon auch eine Herausforderung ist. Das war mir trotz des Wahlkampfes in dieser Masse vorher nicht klar und es gibt natürlich auch Kritikpunkte. Ich denke aber, mein Vorteil ist, dass ich Bad Dürrheim und seine Strukturen kenne. Überaus positiv und konstruktiv empfinde ich die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Es ist ein Gemeinderat, wie man ihn sich nur wünschen kann, mit klugen und fähigen Köpfen und vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist mir sehr willkommen, denn mir liegt an einem offenen und ehrlichen Dialog.

Wie lang ist Ihr Arbeitstag aktuell im Schnitt, wer kocht gerade für Sie und was essen Sie am liebsten?

Zurzeit bin ich meistens morgens um 7.30 Uhr im Büro und selten vor halb zehn abends zu Hause. Eine Freundin der Familie kocht ab und zu für mich mit. Größtenteils bin ich Selbstversorger und oft ist es dann einfach eine Pizza, die ich mir hole. Das wird sich Gott sei Dank bald ändern, wenn meine Verlobte hierher gezogen ist. Darauf freue ich mich schon sehr. Mein Lieblingsgericht sind Spätzle, gern mit Wild.

So, nun noch eine letzte Frage: Wann wird geheiratet und wo?

Unsere standesamtliche Trauung wird am 14. Dezember stattfinden, allerdings in Rastatt. Dort haben meine Verlobte und ich uns kennengelernt, dort lebt ihre Familie. Mein ehemaliger Chef wird uns trauen. Die kirchliche Hochzeit wird ein oder zwei Jahre später stattfinden, auf jeden Fall hier in Bad Dürrheim. Der Pfarrer steht auch schon fest: mein Vater.

Fragen: Sabine Naiemi