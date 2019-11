von Wilhelm Bartler

Die 26-jährige Fahrerin eines BMW Mini Coopers ist am Dienstagabend auf dem parallel zur Bundesstraße 33 in Richtung Süden verlaufenden Schabelweg bei Bad Dürrheim von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach mit dem Auto überschlagen. Die junge Frau war in Richtung der außerhalb der Stadt liegenden Aussiedlerhöfe unterwegs.

Eigenen Angaben zufolge, fuhr sie dabei etwas zu schnell und kam auf dem schmalen Weg von der Straße ab. Dadurch rutschte der Wagen einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die 26-Jährige erlitt leichtere Verletzungen.