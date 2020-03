Heute ist wieder Wochenmarkt

Um die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, findet weiterhin jeden Freitag der Wochenmarkt auf dem Rathausplatz und in der Luisenstraße statt. Willkommen sind die Kunden von 7 bis 12 Uhr. Auch hier sind die Bürger gebeten, die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten.

Sammlung von Schadstoffen

Am heutigen Freitag, 27. März, findet in Unterbaldingen und in Hochemmingen die mobile Schadstoffsammlung für Privathaushalte statt, teilt das Landratsamt mit. Das Team vom Abfallwirtschaftsamt steht mit seinem Container an der Ostbaarhalle von 10.30 bis 11 Uhr und am Hochemminger Rathaus von 11.30 bis 12.15 Uhr. Es wird gebeten, die Regelungen zur Abstandshaltung einzuhalten.

Hilfe wird bei der Stadt koordiniert

Die Hilfsangebote für Einkaufen, Besorgungen oder Sonstiges werden bei der Stadtverwaltung zusammengestellt und koordiniert. Hierfür steht das Formular unter der Internetadresse www.bad-duerrheim.info/corona-buergerboerse zur Verfügung. Hier können sich Personen, die Hilfe suchen oder Bürger, die Hilfe anbieten wollen, melden. Auch eine Hotline zu Corona-Fragen ist unter Telefon (07726) 66 62 06 oder 66 62 29 eingerichtet.