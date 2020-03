Kleiderbasar: Der Gebrauchtmarkt in Unterbaldingen fällt aus

Aufgrund der aktuellen Infektionswarnungen hat der Elternbeirat des Kindergartens St. Josef in Unterbaldingen sich entschlossen, den Kleiderbasar am Samstag, 14. März, abzusagen. Aussteller und Besucher werden hierfür um Verständnis gebeten. Einen Ersatztermin gibt es nicht. Der nächste Kleiderbasar wird wieder am 12. September 2020 stattfinden.

Frauenfrühstückstreffen: Die Veranstaltung findet wie geplant statt

Das für Samstag, 14. März, in der Osterberghalle in Öfingen geplante Frühstückstreffen für Frauen, mit Vortrag und kleinen musikalischen Beiträgen wird wie geplant stattfinden, erklärt Mitorganisatorin Beate Klumpp auf Nachfrage des SÜDKURIER. Man habe lange hin und her überlegt und geprüft. Nun werde man einige Auflagen erfüllen und so könne das Frühstück stattfinden. Allerdings gibt es dieses Jahr nur ein Frühstückstreffen. Der Herbsttermin in Niedereschach wird nicht stattfinden.

Der Schwarzwaldverein sagt die Tauschbörse in Bad Dürrheim ab

Die Corona-Virus-Ansteckungsgefahr ist allgegenwärtig. Aus diesem Grund wird, wie viele andere Veranstaltungen und Messen auch, die Tauschbörse am 21. März im Haus des Gastes in Bad Dürrheim abgesagt, teilt der Schwarzwaldverein mit. Die nächste Tauschbörse ist dann am 31. Oktober diesen Jahres. Der Schwarzwaldverein bittet um Verständnis für diese Entscheidung. Doch der Verein wolle das Risiko einer Ansteckung bei so vielen Besuchern und Helfern einfach vermeiden.

Pläne, aktuelle Projekte und Neuwahlen auf der Tagesordnung

Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Freitag, 13. März, um 18 Uhr, zur Hauptversammlung in das evangelische Gemeindehaus in Bad Dürrheim ein. Auf der Tagesordnung stehen geplante Aktivitäten und Neuwahlen und Informationen über aktuelle Projekte und wirbt bei den anwesenden interessierten Gästen zur Teilnahme an der Nachbarschaftshilfe.